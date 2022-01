Time de transição do Bahia finaliza preparação para pegar o Unirb

O time alternativo do Bahia está pronto para mais um confronto pelo Campeonato Baiano. Na tarde desta terça-feira (18), o tricolor fez o último treino antes da partida contra o Unirb, nesta quarta-feira (19), às 19h15, na Fonte Nova.

O técnico Bruno Lopes aproveitou o dia para comandar um treino tático onde montou o time que vai iniciar a partida e fez os últimos ajustes. Para o duelo na Fonte Nova, o Esquadrão deve ter reforços.

Jogadores como Luiz Henrique, Douglas Borel, Luizão e Jeferson Douglas, que estavam afastados por conta da covid-19, voltaram aos treinos e devem ficar à disposição do treinador.

Antes do fim dos trabalhos alguns atletas aproveitaram para aprimorar as finalizações. O jogo contra o Unirb será o segundo do Bahia no estadual. Na estreia, o tricolor ficou no empate por 2x2 com o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.