Time definido! Veja a escalação do Bahia para pegar a Chapecoense

O Bahia está definido para enfrentar a Chapecoense. A bola rola às 21h30 desta sexta-feira (30), na Arena Condá, em Chapecó.

O técnico Enderson Moreira promoveu mudanças. O zagueiro Luiz Otávio volta ao time no lugar de Gabriel Xavier. Já o meio-campo ganhou mais uma peça com a entrada de Rezende na vaga do atacante Marco Antônio.

A escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende, Mugni e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó.

O meia Daniel e o atacante Ytalo, machucados, ficaram em Salvador. O colombiano Rodallega, suspenso, também é desfalque.