Time principal do Bahia terá apenas mais duas partidas em março

Após vencer o Confiança, o Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (9), no CT Evaristo de Macedo, com um treino fechado para a imprensa. O tricolor só entrará em campo novamente no próximo sábado (14), quando enfrentará o América-RN pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

A partida é decisiva e pode até garantir classificação antecipada do tricolor para as quartas de final. O Bahia é o terceiro colocado do Grupo A com 11 pontos, cinco a mais do que o ABC, em 5º lugar e, portanto, primeira equipe fora do G4.

Acostumado a ter um calendário apertado, o Bahia vive situação diferente neste mês de março. Por causa da eliminação logo na primeira fase da Copa do Brasil, diante do River, o time treinado por Roger Machado tem a oportunidade de aproveitar semanas inteiras somente treinando. Serão apenas três jogos no mês - sendo que um já foi disputado.

O primeiro foi contra o Confiança, no sábado passado (1x0). A sequência tem América-RN e termina contra o Náutico, na última rodada da fase de grupos, no dia 21, às 16h, na Fonte Nova.

Por causa disso, Roger Machado classifica o terceiro mês do ano como o "de aquisição das capacidades" e prometeu intensificar as sessões de treinamentos.

"Março é um mês muito importante. Agora no vestiário, eles estavam pedindo mais uma folga, porque só tem jogo no sábado, mas falei que este é um mês de aquisição das capacidades que estamos tentando desenvolver para o ano. 'Peço a compreensão de vocês [disse aos jogadores] porque, no momento adequado, vamos dar o descanso. Mas agora, com três jogos no mês e a possibilidade de uma janela maior de treinos, é a hora de usar'", comentou Roger após o jogo contra o Confiança.

O time principal do Bahia disputa a Copa Sul-Americana, cuja segunda fase será disputada em maio - depois da fase de grupos da Libertadores - e a Copa do Nordeste. O time de aspirantes é o representante do clube no Campeonato Baiano e fará quatro partidas no mês: depois de ganhar do Vitória (2x0) e empatar com o Doce Mel (0x0), enfrentará Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira nos dias 22 e 29, respectivamente.

