O time sub-20 do Bahia festejou o bicampeonato baiano. O time ergueu a taça estadual no sábado (25), após vencer o Canaã, nos pênaltis, em Pituaçu.

Todos os cobradores do Esquadrão converteram e o goleiro Fabrício defendeu uma penalidade. No tempo regulamentar, o tricolor havia perdido por 1x0. O Bahia tinha vencido o jogo de ida, em Irecê, pelo mesmo placar.

Dono do melhor ataque da competição, com 37 gols, o Bahia também teve o artilheiro do torneio. Matheus Saldanha assinou oito gols.