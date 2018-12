Time sub-23 do Vitória se apresenta na Toca para disputar Baianão

Para o Vitória, 2019 já começou. Não só no discurso, mas agora também na prática. Quem passou pela Toca do Leão nesta segunda-feira (17) presenciou um clima típico de janeiro: jogadores se reapresentando, realizando exames médicos e técnico avaliando o elenco.

Só que o elenco, neste caso, é o sub-23, que chegou às semifinais do último Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Pelo planejamento, são estes 24 jogadores que defenderão o clube no início da temporada 2019, sobretudo no Campeonato Baiano e nas primeiras partidas da Copa do Nordeste.

Foi o que garantiu o presidente Ricardo David em entrevista coletiva no dia 27 de novembro: "Iniciaremos o Baiano com eles. Esse elenco será enriquecido com a geração do sub-20. A ideia é aliviar o início do ano, fazer bem a pré-temporada e evitar as lesões".

O time será comandado por João Burse, técnico que comandou o sub-23 no Brasileiro de Aspirantes e que esteve à frente da equipe principal do Leão como interino nos seis últimos jogos da Série A.

A ideia é a seguinte: com a reapresentação nesta segunda-feira, o grupo terá um mês de preparação até a estreia na temporada 2019, no dia 15 de janeiro, contra o CSA, em Maceió, pela Copa do Nordeste. São 16 dias a mais que o time principal, que volta aos trabalhos na primeira semana de janeiro.

Muitos dos jogadores que se reapresentaram já são conhecidos da torcida. Destaque para o goleiro Caíque, 21 anos, no profissional desde 2016 e que acabou indo para o sub-23 neste ano depois de sucessivas falhas na derrota por 3x0 para o Sampaio Corrêa, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

O lateral direito Cedric, de 20 anos, o zagueiro Bruno Bispo, 22, e os meias Jhemerson e Nickson, ambos com 21, também têm estrada no profissional. O atacante Luan - também chamado de Luan Santos -, de 19 anos, que terminou o ano como titular da Série A, também se reapresentou.

O primeiro dia foi de exames médicos. "Estão fazendo avaliações mpedicas, como em todo início de temporada. Exames cardiológicos, que são obrigatórios. Teste isocinético, para ser ve há desequilíbrio muscular para que seja corrigido antes da temporada. Avaliação nutricional, para serem orientados no uso de suplementos. Enfim, tudo o que é feito rotineiramente no início de ano", resumiu o coordenador científico do clube, Valter Abrantes.

Nesta terça-feira (18), o técnico do sub-23, João Burse, concederá entrevista coletiva pela tarde para explicar o planejamento da equipe. Também confirmará se será ele de fato será o comandante na estreia em 2019, contra o CSA. Em sua apresentação, o técnico do time principal, Marcelo Chamusca, deixou em aberto que pode treinar o Leão no duelo.

Confira a lista de jogadores que se apresentaram:

GOLEIROS

Caique

Lucas Willians

Puridade

ZAGUEIROS

Leo Xavier

Feliphe Gabriel

Marco Antônio

Bruno Bispo

LATERAIS

Cedric

Marcelinho

Matheus Rodrigues

Arroyo

VOLANTES E MEIAS

Hebert

Ronald

Paulo Vitor

Matheus Farinha

Jhemerson

Nickson

ATACANTES

Ruan Potó

Flávio

Luan Santos

Luan Ferreira

Caique

Eron

Cleber