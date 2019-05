'Tinha certeza que estava falando besteira', admite Paula do BBB19

Campeã do BBB19, Paula Sperling admitiu em entrevista ao programa "No Ar com Otaviano Costa" nesta quarta-feira (8) que tinha noção das coisas que dizia dentro da casa. Ela foi indiciada por intolerância religiosa por conta de declarações que fez em relação ao colega de confinamento Rodrigo França.

O apresentador perguntou em qual momento a família de Paula ficou mais mexida em relação às polêmicas dela dentro da casa."No sentido negativo foram as polêmicas que aqui fora. Eu soube quando saí, mas lá dentro eu tinha a dimensão que eu estava falando muita besteira, eu tinha certeza que estava falando besteira. Isso mexeu com a família inteira. Eles ficaram desesperados tentando me ajudar a ficar na casa e ao mesmo tempo (questionando) 'será que é melhor ela continuar?'", contou Paula.

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decredi), do Rio de Janeiro concluiu em abril o inquérito sobre o caso, concluindo que Paula teve preconceito em relação a Rodrigo.O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público. A pena para o caso vai de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. Também há possibilidade de penas alternativas que evitem a reclusão.

Os principais comentários questionados aconteceram em 6 de fevereiro. Em conversa com Diego e Hariany, ela falou, entre outras coisas, que tinha medo de Rodrigo por ele ter contato "com esse negócio de Oxum". E ainda finalizou: "Nosso Deus é mais forte".