Tio diz que Lázaro ligou para mãe e contou que não agiu sozinho em chacina

As buscas por Lázaro Barbosa, o 'serial killer do DF' já estão na segunda semana. O caso ganhou um novo episódio nesta terça-feira (22). O tio de Lázaro, Jorcilei Rosa Sales contou ao Metrópoles que o criminoso ligou para a mãe no dia 11 de junho. Ainda segundo o tio, Lázaro teria dito que não agiu sozinho na chacina de Ceilândia, quando matou quatro pessoas da mesma família.



"Ele ligou avisando à mãe que tinha participado do crime. E disse que não foi ele sozinho. Não entrou em detalhes de quantos eram, homem ou mulher. A mãe desligou logo", disse Jorcilei ao Metrópoles.



Leia mais: Primeira vítima de Lázaro relembra noite de terror na Bahia: 'Traumático'



A ligação teria ocorrido dois dias depois do crime que vitimou Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, na madrugada do dia 9 de junho. No entanto, não se sabe se Lázaro já havia matado Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, esposa de Cláudio e mãe dos dois jovens. O corpo da mulher só foi encontrado no dia 12. No entanto, Jorcilei diz que na ligação que fez para a mãe, Lázaro afirmou que não estava com a mulher.

Repercussão: Caçada a Lázaro vira palanque político nas redes sociais de bolsonaristas

Caçada: Polícia fecha espaço aéreo de cidade goiana após Lázaro ser visto em mata



Segundo o tio, a mãe de Lázaro já estava a caminho de Barra do Mendes, quando recebeu a ligação do filho. A mãe e o padrasto de Lázaro trabalhavam na chácara do sogro do delegado-geral da Polícia Civil do DF.



Essa é a segunda vez que Lázaro fala sobre cúmplices. Uma mulher feita refém durante a fuga de Lázaro afirmou que ele disse ter contado com ajuda para cometer o crime. Ainda assim, a polícia afirma não ter indícios de que Lázaro teve parceiros nos crimes.

Denúncia: Esposa de Lázaro Barbosa diz que policiais a torturaram por localização do marido

Habilidade: 'Mato é quintal pra ele', diz baiano que é melhor amigo de Lázaro Barbosa



Caseiro atira contra invasor; polícia investiga se foi Lázaro



Na noite desta terça-feira (22), um caseiro de uma chácara em Girassol, na região de Edilândia, atirou contra um invasor. O local fica na região onde a polícia tem concentrado buscas para tentar encontrar Lázaro. De acordo com o Metrópoles, o invasor tentou arrombar a porta da chácara, mas foi contido pelo caseiro, que atirou. O invasor revidou e em seguida correu para a mata. A polícia foi chamada pelo dono da propriedade. Não há confirmação se o invasor é Lázaro.

Intolerância: Líderes religiosos denunciam violência de equipes policiais que buscam por Lázaro