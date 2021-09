Tio e sobrinho de 11 anos ficam feridos em acidente com caminhão na Bahia

Duas pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente na BA-020, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Entre os feridos no acidente, que aconteceu na noite da quinta-feira (23), está um menino de 11 anos.

O caminhão levava uma carga de soja vindo de Brasília para Luís Eduardo Magalhães. O motorista acabou saindo da pista e invadindo o acostamento. Quando tentou voltar para a via, o caminhão tombou.

A cabine do caminhão ficou totalmente destruída no acidente. Estavam no veículo no momento do acidente o motorista Agnaldo de Jesus, de 29 anos, e o sobrinho de 11 anos.

Os moradores conseguiram resgatar o motorista logo, mas o garoto só foi retirado das ferragens com ajuda de equipe de paramédicos - uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local.

Os dois feridos foram levados para uma unidade de saúde em Luís Eduardo Magalhães e não há detalhes sobre estado de saúde de ambos. Parque da carga foi saqueada.