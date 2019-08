Foto: Divulgação

Saulo e Durval Lelys estarão em Recife no dia 31 de agosto. Por lá, participarão da terceira edição da festa Bloquinho Recife, que acontecerá na área externa do Centro de Convenções. Os artistas se apresentarão em cima de um trio elétrico, para deixar o agito com cara de Carnaval.