'Tiramos essa inhaca', comemora capitão do Vitória

Enfim, o Vitória voltou a vencer na Série B do Brasileiro. Após tropeços em sete rodadas, o rubro-negro bateu o Sampaio Corrêa por 1x0 na noite desta terça-feira (12), no estádio Castelão, em São Luís. Após o apito final, o capitão Wallace comemorou o fim do jejum.

"Agora é pensar jogo a jogo. Tiramos essa inhaca da sequência ruim. Tentar manter o padrão de jogo, ser mais efetivo, consciente na parte defensiva", projetou Wallace.

O Vitória acabou com o jejum de triunfos e também de gols. O time não marcava havia seis partidas. De falta, o meia Eduardo balançou a rede aos quatro minutos do primeiro tempo e deu números finais ao jogo.

"Sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar aqui diante da forte equipe do Sampaio Corrêa, mas graças a Deus eu fui feliz na batida e pude quebrar esse jejum", comemorou Eduardo.

O Vitória só volta a entrar em campo pela Série B do Brasileiro no dia 23 de outubro, às 16h30, quando recebe o lanterna Brasil de Pelotas, no Barradão, em jogo válido pela 31ª rodada. Antes, o rubro-negro vai disputar a segunda fase da pré-Copa do Nordeste 2022, dia 19, contra o Itabaiana. O jogo também será disputado no Barradão.

"É já pensar no Brasil de Pelotas, que é outra final. A gente tem certeza que vai sair dessa. Não tem como fazer conta. O imponderável acontece no futebol. A gente tem que pensar jogo a jogo", disse Wallace.

O resultado diante do Sampaio Corrêa não tirou o Vitória da zona de rebaixamento da Série B, mas pode representar o início da tão esperada reabilitação rumo à permanência na segunda divisão. O rubro-negro segue na 18ª colocação, mas agora soma 29 pontos. Primeiro time fora do Z4, o Brusque tem 32, porém ainda entrará em campo nesta 30ª rodada.