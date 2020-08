Tire suas dúvidas sobre como será a volta das aulas na Ufba: parte 2

As aulas na Ufba retornam de forma remota em 8 de setembro. Apesar do prazo curto até lá, quem é aluno anda cheio de dúvidas sobre como será esse semestre 100% online, que foi chamado de 'suplementar'.

Por isso, criamos uma série de podcasts com uma guia sobre essa retomada das aulas. A parte 1 foi com o vice-reitor Paulo Miguez, que falou sobre os desafios da instituição para ofertar classes remotas.

Essa parte 2 é um tira-dúvidas. Ouvimos vários estudantes e selecionamos as principais questões levantadas. Por exemplo: o que acontecerá com as disciplinas que foram suspensas em março? Quantas matérias o aluno pode pegar no máximo?

A entrevista desse episódio é com o pró-reitor de ensino e graduação da Ufba, Penildon Silva Filho.

