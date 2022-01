Tiros e batida de carro: homem é morto na Baixa de Quintas

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na Rua Cônego Pereira, na Baixa de Quintas, na madrugada deste sábado (8). A vítima foi identificada como Vanilson Menezes dos Santos. Um outro homem, não identificado, ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, pouco depois da meia noite, uma equipe da 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) foi chamada pela Cicom para atender uma ocorrência de choque de veículo e tiros na rua.

Ao chegar lá, os policiais encontraram um carro que havia se chocado contra uma coluna do viaduto. Ao lado do veículo, havia um homem baleado, já morto. Testemunhas contaram à PM que o motorista do carro já havia sido socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), também ferido por tiros.

Não há informações sobre quem cometeu o crime, nem como aconteceu a batida.

O caso será investigado pela Polícia Civil que, procurada, não comentou.