Tiros e violência: grupo tenta furtar banco e ataca ônibus em Castelo Branco

A agência da Caixa Econômica Federal, situada na Rua Genaro de Carvalho, na 1ª Etapa de Castelo Branco, foi alvo de explosão e tentativa de furto na madrugada desta sexta-feira (22). De acordo com informações da polícia militar, o crime ocorreu por volta das 3h30. A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local os bandidos já haviam fugido.

Na fuga, os bandidos saíram atirando e dispararam contra um ônibus que fazia apanha dos rodoviários e transportava 18 profissionais no momento. O motorista acabou atingido no ombro pelos disparos e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Em entrevista à TV Bahia, o rodoviário Walter Manuel, que dirigiu o ônibus logo após o atentado, disse que os bandidos agiram com muita violência e que a vítima permanece hospitalizada, mas passa bem.

Equipes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Marcos) e da 48ª CIPM (Sussuarana) foram enviadas para o local após denúncia de moradores e, ao chegarem lá, constataram que a agência havia sido violada. Populares informaram à polícia que cerca de 20 indivíduos, fortemente armados, efetuaram vários disparos de arma de fogo e utilizaram explosivos na tentativa de arrombar os caixas eletrônicos do estabelecimento bancário, porém não obtiveram êxito na ação e fugiram após as tentativas frustradas.

Ainda segundo a polícia, um preposto da empresa Interfort, responsável pelo monitoramento eletrônico da agência esteve no local e constatou que dois terminais de auto atendimento foram violados e que os bandidos fugiran sem levar dinheiro nem equipamentos da agência.