Tiros no Porto da Barra assustam banhistas nesta sexta; grávida é atingida

A tarde desta sexta-feira (16) foi de pânico e correria no Porto da Barra, em Salvador, após pelo menos dois tiros serem disparados no local. Uma grávida e um homem foram atingidos e ficaram feridos. O caso ocorreu por volta das 16h15.

Segundo banhistas que estavam no local, a mulher deixou a praia com a mão na barriga e suja de sangue. Ela e um homem, que também foi atingido, foram socorridos por policiais e por um taxista que passava pelo local e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde deles não foi informado, mas policiais que estavam no local disseram que a mulher foi atingida no braço.

Testemunhas relatam que o Porto da Barra, que é uma das praias mais famosas e movimentadas da capital baiana, estava bastante movimentado quando ocorreram os disparos, e o clima foi de desespero.

"Foram dois tiros, um depois do outro. Foi muita gente correndo e pouco depois passou um carro de polícia com uma mulher segurando a barriga", contou uma estudante que estava no local.

Banhistas contam ainda que, após os tiros, ainda houve um assalto. "Uns cinco minutos depois dos tiros passou um assaltante que roubou duas pessoas aqui", disse outro jovem que estava no local.

Segundo pessoas que estavam na praia, os dois atingidos estariam no local vazio da imagem quando sofreram os disparos (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Os relatos são de que, além de correria, houve gritaria e banhistas deixando seus pertences para trás. Já os criminosos teriam fugido pela praia.

Um banhista que tinha acabado de chegar na praia com a esposa e dois filhos, de 11 e 5 anos, contou que correu com um dos meninos para o mar quando ouviu os disparos. Ele foi um dos que viram um jovem de camiseta preta e bermuda jeans, que teria cometido os disparos, correr pela praia.

"Essa é a primeira vez que eu venho aqui em nove anos e acontece isso. A última vez que eu vim aqui meu filho tinha 2 anos e é a primeira vez que trago a menina. Foi um susto muito grande, muita correria", relata o homem que preferiu não se identificar.

Sua esposa contou ainda que alguns barraqueiros acabaram saindo no prejuízo porque muitas pessoas que estavam na areia consumindo, com os disparos, foram embora correndo sem pagar as contas. "Teve gente que foi roubada também, alguns aproveitaram a correiria para roubar as coisas de quem saiu correndo", conta a mulher que também não quis se identificar.

O local já conta diariamente com uma unidade móvel da Polícia Militar, mas poucos minutos depois dos disparos pelo menos três viaturas foram fortalecer o policiamento na região da orla. Menos de uma hora após o susto, a praia voltou a ficar cheia de banhistas que assistiam o pôr do sol.

