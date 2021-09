Tiroteio assusta moradores na Fazenda Grande do Retiro

Um tiroteio assustou moradores de Fazenda Grande do Retiro na noite da quarta-feira (15). Os tiros começaram intensamente por volta das 20h de ontem.

O ataque foi na Rua Bahia. Imagens de moradores registraram o tiroteio. A suspeita é que se trate de disputa entre facções por pontos de tráfico de drogas.

A Polícia Militar esteve no local, mas ninguém foi preso. A chegada das equipes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e das Rondas Especiais (Rondesp), contudo, ajudaram a encerrar o episódio. O policiamento foi reforçado no local com a colocação de Base Móvel e realização de rondas com viaturas, informa em nota a PM.

Não houve registro de feridos, mas os sinais de violência ficaram nas casas e até em carros na rua, que amanheceram com marcas de tiros.

Violência

Na última semana, um homem foi morto no bairro. A morte pode ter ligação com um tiroteio que aconteceu horas antes em uma festa paredão no bairro de São Caetano. Segundo moradores da Gomeia, onde dois estudantes foram mortos durante o evento, o ataque foi realizado pela facção Tropa do A. Em seguida, o mesmo grupo executou Elvis Jesus Nunes Freitas, 19, na Fazenda Grande do Retiro.

O motivo foi o fato de Elvis aparecer em uma foto fazendo o gesto do Bonde do Maluco (BDM) com uma das mãos na festa do paredão no Campo do Paraíso, momentos antes do ataque.

"Depois que atiraram na festa, os caras receberam a foto dele (Elvis) e não perdoaram. Foram atrás e pegaram o rapaz a poucos metros de casa", contou um morador.