Tiroteio deixa cinco vítimas na Praia de Boa Viagem, em Salvador

Um tiroteio deixou três pessoas feridas e duas mortas na tarde desta segunda-feira (16), na Praia de Boa Viagem, no bairro de mesmo nome, na Cidade Baixa, em Salvador. A Polícia Militar informou ao CORREIO que o crime aconteceu por volta das 16h e que policiais da 17ª CIPM (Uruguai) prestaram socorro aos feridos, levando-os para a UPA de Santo Antônio, no bairro dos Dendezeiros.

Após profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatarem a morte dos outros dois, outra equipe policial se manteve no local até às 18h custodiando os corpos até a chegada do serviço de investigação da Polícia Civil. Antes com acesso limitado, a Praia de Boa Viagem está liberada para banho desde 7 de outubro.

Conforme informações iniciais apuradas pela Polícia Civil, quatro homens a bordo de um veículo da marca Toyota chegaram no local atirando. O levantamento cadavérico foi feito por uma equipe do Departamento de Homicidio e Proteção à Pessoa (DHPP) e foram expedidas guias de perícia e remoção dos corpos.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios da Baía de Todos os Santos (DH/BTS).

O CORREIO solicitou informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mas não teve retorno até esta publicação. Mais informações em instantes.