Tiroteio em escola de Denver, nos EUA, deixa um aluno morto

Um estudante morreu em um tiroteio nesta terça-feira (7) em uma escola no subúrbio de Denver, Colorado, nos Estados Unidos. Outras sete pessoas ficaram feridas. Dois suspeitos - ambos estudantes - foram detidos. O tiroteio acontece menos de um mês depois que a região relembrou os 20 anos do massacre de Columbine. Além disso, na semana passada, um atentado na University of North Carolina, em Charlotte, deixou dois mortos e quatro feridos.

O estudante morto ainda não foi identificado pelas autoridades, mas é um rapaz de 20 anos. A polícia de Douglas County publicou uma mensagem "com extrema tristeza" confirmando a morte e lamentando o ocorrido.

O registro de tiros veio pouco antes das 2 horas da tarde, no horário local. A escola tem mais de 1.800 estudantes, começando do jardim de infância.

Os dois suspeitos começaram a atirar na área da escola secundária. Um funcionário ligou para a polícia ao ouvir os disparos. Como há um posto policial próximo, o socorro não demorou a chegar - em dois minutos já havia um policial no local. As autoridades conseguiram deter os dois suspeitos ainda na escola.

"Tenho que acreditar que a resposta rápida dos policiais que chegaram á escola ajudou a salvar vidas", disse o xerife Tony Spurlock.

Os alunos feridos têm 14 anos ou mais. A motivação do ataque ainda está sendo analisada. Um dos suspeitos presos é maior de idade, mas o outro ainda é adolescente. Eles não ficaram feridos. Segundo o xerife, nenhum dos dois estava "no radar" da polícia antes do dia de hoje.