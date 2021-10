Tiroteio em festa 'paredão' que deixou 6 mortos começou após discussão

Já era madrugada quando a festa com um som tipo paredão de som foi interrompida por tiros, no bairro do Uruguai. Moradores do bairro contam que os disparos teriam começado após uma discussão entre pessoas que já estavam na festa. Ao todo, 12 pessoas foram baleadas e seis morreram.

"Já rolou outras vezes (paredão), mas não é sempre. Começou às 22h. Já no final da festa, houve um desentendimento entre as pessoas que já estavam e começou os tiros", disse um morador, que preferiu não se identificar.

A delegada Andrea Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirma essa versão. "A princípio, houve um desentendimento no local entre os indivíduos que participavam do paredão. O que sabemos é que alguns deles faziam parte do mesmo grupo criminoso de atuação independente", explica.

"Estamos buscando identificar todas as vítimas. Caso alguma delas tenha envolvimento no episódio, ela será autuada", garante a delegada. "Muitas vítimas não têm nada a ver com a situação. São jovens que estavam no local curtido o paredão", acrescenta. Ela diz que a polícia ainda não tem detalhes sobre se as vítimas eram parentes.

Ela falou também que ainda é cedo para dizer o que pode ter motivado a briga. "Se o fato está relacionado ao som alto ou não, não tenho como sinalizar agora, pois estamos no início da investigação".

A delegada foi questionada sobre episódios de violência em festas paredões. "Não temos ingerência (a Polícia Civil). É lógico que isso acaba impactando nos crimes, mas acredito que seja um trabalho mais voltado para a Polícia Militar e a prefeitura", opinou.

Vídeo mostra festa

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra momentos antes dos disparos. A festa toma conta da rua e várias pessoas ocupam as calçadas dançando e bebendo, ao lado do carro com o som. "Dizem que foram vários tipos de armas, pistolas, 38 (revólver). Só não tinha arma longa", disse um morador da Rua 8 de Dezembro, onde o ocorreu o fato.

Testemunhas também relatam que um homem conhecido como "Binho" teria chegado ao local e os organizadores da festa teriam ficado com receio de acontecer uma briga e desligaram o som. Binho teria se irritado e começou a disparar contra as pessoas.

Os tiros duraram menos de cinco minutos, mas como a festa estava cheia, muitas pessoas foram atingidas. Segundo a Polícia Civil, um grupo armado chegou ao local onde acontecia uma festa do tipo “paredão” e efetuou vários disparos, houve confronto e cerca de 15 pessoas foram atingidas. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já estão em campo, realizando a apuração do caso.

Vítimas

As vítimas do tiroteio em uma festa paredão no bairro do Uruguai na madrugada desta quarta-feira (12) já começaram a ser identificadas. Entre elas, está o adolescente Alexsandro dos Santos Seixas, 16 anos.

Alexsandro morreu no local do crime e não chegou a ser socorrido. Outras 12 pessoas permanecem internadas em unidades de saúde de Salvador.

Os outros mortos na ação foram identificados como Deivison da Conceição Santos Santana, Adriane Oliveira Santos, Jailton Sales do Santos e Terezinha Sales dos Santos. A sexta vítima está sem identificação formal, segundo a Polícia Civil.