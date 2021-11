Tiroteio em rua próxima ao Shopping Piedade deixa homem ferido

Quem foi às compras na Rua dos Coqueiros, nos Barris, na tarde desta segunda-feira (29), passou por um aperto. É que, no local, que é uma pequena rua localizada entre a entrada principal do Shopping Piedade e a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), um homem de 26 anos, ainda não identificado, foi alvejado por disparos.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a informação do tiroteio veio de pessoas que trabalham no shopping. “Por volta das 16h20, policiais militares da unidade foram acionados por funcionários de um shopping com a informação de que havia um homem alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Coqueiros da Piedade”, escreve por meio de assessoria.

Ainda segundo a PM-BA, apesar de atingida no local, a vítima foi localizada em outra rua. “Ao chegar na Avenida Vale do Tororó, na Lapa, a guarnição localizou o homem de 26 anos com ferimentos provenientes de disparos de arma de fogo, ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado”, conclui, ressaltando que os policiais fizeram rondas na região, mas não localizaram os suspeitos.

De início, surgiram boatos de que o tiroteio teria acontecido dentro do shopping, mas tanto a polícia quanto a assessoria do estabelecimento negaram. “A Assessoria de Imprensa do Shopping Piedade informa que, na tarde desta segunda-feira, 29 de novembro, houve uma ocorrência na Rua Coqueiros da Piedade, não havendo qualquer ligação com o Shopping, que seguiu funcionando normalmente”, explica.