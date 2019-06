Tiroteio em Virginia Beach, nos EUA, deixa 11 mortos e 6 feridos

Um funcionário público atirou em várias pessoas em um prédio governamental de Virginia Beach, nos Estados Unidos, deixando pelo menos 11 mortos e outros seis feridos nesta sexta-feira (31). O atirador foi morto pela polícia no local.

Cinco dos feridos foram levados para o Sentara Virginia Beach General Hospital e um para Sentara Princess Anne Hospital, para depois ser transferido de avião para o Sentara Norfolk General Hospital. Não se sabe a gravidade dos ferimentos de cada um. De acordo com Jim Cervera, chefe da polícia local, um dos agentes foi baleado na troca de tiros, mas o colete à prova de balas o salvou.

Os disparos começaram por volta das 16h locais (17h de Brasília), no Prédio Dois do complexo onde funciona a parte administrativa da cidade, sediando os serviços públicos.

Uma mensagem postada pela polícia no Twitter diz que acredita-se que o atirador agiu sozinho. O nome do atirador não foi divulgado, nem a motivação do crime. Uma mulher que trabalha no prédio afirmou que ela e cerca de 20 colegas se esconderam por trás de escrivaninhas no escritório. Megan Banton contou ao Channel 13 NewsNow que ela conseguia ouvir os disparos e policiais gritando para que as pessoas se abaixassem. "Simplesmente não sei porque alguém faria algo assim", afirma Banton.

Allen Perry, da polícia local, afirmou que eles foram chamados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O complexo municipal tem cerca de 25 prédios, informa o The Washington Post. A área foi isolada pela polícia, que pediu que vizinhos evitassem ir até o bairro.

O governador do estado norte-americano da Virgínia, Ralph Northam, lamentou o massacre. Ele afirmou que irá até a cidade auxiliar no que puder neste momento. "É um dia trágico para Virginia Beach e toda a nossa comunidade. Meu coração está partido pelas vítimas desse tiroteio devastador, além das famílias e de todos os que as amavam", escreveu Northam.

Viginia Beach é a cidade mais populosa de Virginia, com 450 mil habitantes. A cidade fica na baía de Chesapeak, à beira do Atlântico, e fica a cerca de 300 km de Washington, capital dos EUA.