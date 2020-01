Tiroteio no ferry-boat tem tumulto e homem morto por policiais; veja vídeo

Uma troca de tiros deixou um homem morto dentro do terminal de passageiros de São Joaquim, na manhã do último domingo (12). De acordo com a Polícia, o homem atingido pelos disparos foi identificado apenas como Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe das Rondas Especiais (Rondesp) foi acionada por funcionários do sistema ferry-boat, com a informação de que havia um homem suspeito no terminal, com uma mochila preta e um volume na cintura. Ainda segundo a PM, ao avistar a viatura policial, o suspeito tentou fugir e, acuado, sacou uma pistola e começou a efetuar disparos.

Para revidar a ação, os policiais também começaram a atirar, atingindo o homem. Com o suspeito foram encontrados uma arma de fogo, 1kg de maconha e uma balança de precisão.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra as pessoas se abaixando ao perceber o perigo:

Outra versão

Apesar da versão oficial da PM, testemunhas afirmaram à TV Bahia que tudo não passou de uma briga pessoal entre os policiais e Carlos.

Segundo relatam, Carlos é suspeito de ter matado, em 2010, um policial da Rondesp. À época, ele chegou a se apresentar à polícia e confirmou que havia jurado o PM de morte, após o mesmo ter participado de uma ação de resultou na morte do primo de Carlos.

Em nota, a Internacional Travessias, responsável pelo sistema ferry- boat, confirma o confronto e diz que na tarde do dia 12 foi realizada uma perícia técnica.