‘Tirou minha menina de mim’, diz mãe de adolescente atropelada em Pernambués

Mãe de Camile Braga dos Santos é amparada por parentes (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Apoiada nos braços de familiares, a mãe da adolescente Camile Braga dos Santos chegou ao Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas, na tarde desta quinta-feira (2) para acompanhar o velório e sepultamento da filha de 16 anos. Ela, que preferiu não ser identificada, clamava por justiça no caso - a jovem morreu atropelada por um motorista em alta velocidade, no bairro de Pernambués, na madrugada do dia 1º, quando comemorava o Réveillon ao lado da amiga, Karine Luís, 15 anos.

“Ô, moço, a minha menina, minha princesinha, ela estava sentada e tiraram a vida da minha menina. Eu quero justiça, só isso. Ela só tinha 16 anos, tão meiga, com a vida inteira pela frente. Ele tirou a minha menina de mim”, afirmou à reportagem, bastante emocionada.

“Ele está solto depois de tirar a vida de duas adolescentes e deixar essa dor enorme com a gente. Ele destruiu a vida da nossa família inteira”, completou a mãe de Camile.

A garota estava na calçada da casa da amiga, Karine, na Rua Thomaz Gonzaga, a principal do bairro de Pernambués, na madrugada de quarta-feira (1º).

As duas comemoravam a chegada do ano novo quando foram atingidas em cheio pelo carro desgovernado. Karine morreu na hora e Camile ainda chegou a ser socorrida para o Centro de Saúde de Pernambués Dr. Edison Teixeira Barbosa, próximo ao local do acidente, mas não resistiu.

Carro imprensou as adolescentes na pilastra (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

O motorista do veículo, Gilson da Silva Lírio, foi detido e conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e alegou que fugia de um assalto quando perdeu o controle do veículo. Depois de ser ouvido, foi liberado e irá responder a processo em liberdade.

Última mensagem

Também presente no velório, o tio de Camile - que segundo ele, ela o considerava como pai, por ter ajudado em sua criação ao longo dos anos -, lembrou de um momento especial antes do acidente. Segundo ele, que também preferiu não ser identificado, depois que passou a euforia da queima de fogos do Réveillon, a adolescente lhe enviou uma mensagem no WhatsApp.

Na mensagem, os votos de prosperidade da menina para que o novo ano trouxesse paz e amor para toda a família, além de um pedido de uma visita, pois estava com saudade.

Mas o que o tio da menina não imagina era que aquela mensagem seria a última vez que ele se comunicaria com Camile. Ele contou que ainda chegou a responder à mensagem e prometeu visitá-la na manhã seguinte [dia 1º], reencontro que a tragédia impediu.

"Hoje vai embora um pedaço de cada um de nós. Estamos indignados, é um absurdo. Ela me desejou feliz ano novo uma e pouca da manhã, eu respondi e agradeci avisando que no dia seguinte, iria visitá-la, pois também estava morrendo de saudades. Ainda marcamos às 10h para nos encontrar, mas aconteceu tudo isso. É inadmissível”, lembrou o tio, segurando seu celular com uma foto de Camile.

Tio de Camile mostra foto da adolescente em seu celular (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Acusação

Tanto o tio quanto os demais familiares de Camile contestam e não aceitam a versão dada pelo motorista à polícia, de que ele estava fugindo de uma tentativa de assalto na hora do acidente.

“Ele chega lá, alega que estava sendo perseguido, mata duas meninas e sai? Isso é revoltante. Eu costumava chamar ela de minha filha. É muita dor. A família toda está sofrendo por causa dessa situação. Ainda mais pelo fato do rapaz não ter ficado preso, de não ter sido feito nem o teste do bafômetro. Nós temos testemunhas que viram ele e a mulher tirando provas de dentro do carro, tirando latas e garrafas de bebidas antes da polícia chegar”, afirmou o tio da menina.

O homem envolvido no acidente não foi localizado para comentar o caso. Procurada, a Polícia Civil informou, nessa quarta, que a Central de Flagrantes instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O condutor foi apresentado por policiais militares e, durante interrogatório, informou que fugia de um assalto. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motorista não apresentava sinais de embriaguez e nem de alteração no seu estado de consciência. Ele permaneceu no local do fato até a chegada de uma guarnição da PM, e os policiais militares confirmaram a versão apresentada e acrescentaram que houve uma perseguição, mas não conseguiram alcançar os assaltantes.

Mãe de Camile chora a morte da filha (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

"Nós queremos justiça, de um jeito ou de outro ele tem que pagar pelo que fez. É inadmissível nós da família passarmos mais tempo na delegacia na espera de um documento do que o cara que matou a minha sobrinha. Ficamos lá por horas, mas ele não ficou nem duas horas”, lamentou o tio da jovem morta.

Uma das mais emocionadas no velório era a bisavó de Camile, que também clamava por justiça.

Velório de Camile levou familiares e amigos à Baixa de Quintas (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Ainda segundo os familiares, Camile estava morando na casa da tia do namorado. Após o ocorrido, eles estão organizando um protesto para a sexta-feira (3), em frente ao local onde aconteceram as mortes.

O corpo da outra adolescente, Karine Luís, 15 anos, também vai ser sepultado nesta sexta-feira (2) no Cemitério Municipal de Brotas.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro*