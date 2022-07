Titular do Vitória, Lucas Arcanjo pode precisar passar por cirurgia

Titular do Vitória durante toda a Série C do Brasileiro, o goleiro Lucas Arcanjo pode desfalcar o time na reta final da fase classificatória do torneio. Com uma contusão no ombro, o prata da casa foi vetado pelos médicos do clube e não viajou para Porto Alegre para a disputa da 14ª rodada.

Dono do gol rubro-negro em 26 jogos da temporada, 13 deles pela Série C, Lucas Arcanjo, 23 anos, foi substituído por Dalton no triunfo por 2x1 contra o São José-RS, domingo (10), no estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.

Foi a estreia do goleiro de 35 anos com a camisa vermelha e preta. Na Toca do Leão desde maio, ele havia ficado no banco de reservas em oito oportunidades. Contra a equipe gaúcha, o prata da casa Yuri Sena fez esse papel.

Lucas Arcanjo ainda não está vetado do próximo compromisso do Leão, domingo (17), às 16h, contra o Paysandu, no Barradão, mas dificilmente reunirá condições de jogo. Ele será reavaliado pelos médicos do Vitória nesta segunda-feira (11), quando será definido se o jogador precisará passar por cirurgia.

"Ainda temos uma semana. Ele será reavaliado e veremos qual será o tratamento, que pode ser cirúrgico", afirmou o médico do Vitória, Wilson Vasconcelos.