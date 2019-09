Titular nos 19 jogos, Lucas Fonseca não recebeu cartão na Série A

Que o momento do Bahia no Brasileirão é bom, todo mundo sabe. Mas tem um jogador do Esquadrão que tem motivos de sobra para comemorar o desempenho alcançado no primeiro turno - o time está em 7º lugar, com 31 pontos.

Dentro do elenco do Bahia, ninguém jogou mais partidas do que Lucas Fonseca. O zagueiro foi titular em todos os 19 jogos da primeira metade do Brasileirão.

Até aqui, o defensor de 34 anos disputou 43 partidas na temporada. Em seu sexto ano no Bahia, ele é de longe o atleta que mais representou o clube no elenco atual, com 257 jogos.

Números que por si só já seriam suficientes para explicar a confiança que o jogador tem diante da comissão técnica. Mas ele foi além.

Mesmo sendo titular em todas as partidas da Série A, Lucas Fonseca conseguiu passar todo o primeiro turno sem receber um único cartão, seja amarelo ou vermelho, algo raro para um zagueiro.

Em toda a temporada, o defensor recebeu só cinco cartões amarelos: dois na Copa Sul-Americana, um na Copa do Nordeste, um na Copa do Brasil e outro no Baianão.

Os números do jogador no Brasileirão explicam o primeiro turno praticamente perfeito no quesito disciplinar. Lucas fez apenas cinco faltas nos 19 jogos em que atuou. Uma média de 0,26 infrações por partida.

Para efeito de comparação, o atacante Gilberto, que tem o papel de iniciar a marcação, cometeu proporcionalmente quatro vezes mais faltas que o zagueiro. Foram 16 em 15 jogos, média de 1,06.

Um dos caminhos para entender os motivos do baixo número de faltas de Lucas Fonseca está no meio-campo. Os volantes concentram o maior número de infrações do Esquadrão.

Gregore se destaca no quesito. Só no primeiro turno o volante parou o jogo 58 vezes em 16 partidas - uma média de 3,6 faltas por exibição. O número é mais que o dobro do que cometeu o lateral Moisés, segundo colocado, com 28 faltas em 15 partidas.

Companheiro de Gregore, Flávio aparece no top 3, com 20 faltas em 11 jogos e uma média de 1,8 infração por partida disputada.

Pela quantidade de faltas cometidas, Gregore também ostenta o título de jogador mais indisciplinado quando o assunto são os cartões no Campeonato Brasileiro.

O camisa 26 foi punido com cinco amarelos e um vermelho. Na sequência aparecem o lateral Moisés, que levou quatro amarelos e um vermelho, e o atacante Artur, que recebeu quatro cartões amarelos.

Caminho contrário

Apesar do baixo número de faltas de Lucas Fonseca, no geral o Bahia corre no caminho inverso. É o sexto time que mais faltoso entre os 20 clubes da Série A. Em todo o primeiro turno, o tricolor cometeu 273 infrações em 19 partidas, uma média de 14,4 por partida.

O líder do ranking é o Vasco, com 308 faltas. Na sequência aparecem Palmeiras (307) e São Paulo (297). Entre os times menos faltosos estão Botafogo (208), Goiás (221) e Corinthians (224).

O alvinegro paulista, inclusive, é o próximo adversário do Bahia, sábado (21), às 19h, no Itaquerão.