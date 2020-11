Tive meu contrato suspenso. Meu 13º vai ser menor por conta disso?

Tive meu contrato suspenso por seis meses. Meu 13º vai ser menor por conta disso? Anônimo

Olá Anônimo. No início da pandemia o Governo Federal expediu a Medida Provisória 936, que dentre outras coisas, permitiu a suspensão do contrato de trabalho. Por força dessa medida, os colaboradores que tiveram seu contrato suspenso sofrerão impacto no 13º salário, que começa a ser pago esse mês. Dependendo da quantidade de meses que ficou com contrato suspenso, o trabalhador pode ter o 13º salário reduzido em até 50%, isso porque a verba é calculada considerando o valor do salário e os meses trabalhados durante o ano, se trabalhou menos, irá receber menos.





Com a taxa de juros tão baixa ainda vale a pena investir no Tesouro Selic? Marcos Souza

Olá Marcos. Tradicionalmente o brasileiro é bem conservador, e quando tínhamos a SELIC acima de 14% ao ano, os produtos de renda fixa eram muito bem vistos, inclusive, investidores que compraram papeis com a Selic nesse patamar, estão muito bem nesse período de pandemia. Atualmente, a Taxa Básica de juros está a 2% ao ano, e o CDI a 1,9%, principal indicador de remuneração dos produtos de renda fixa, gerando um desestimulo aos investimentos em papeis indexados pelo CDI, fato que motivou a migração de muitos CPFs para a Bolsa de Valores. O Tesouro Direto também teve sua remuneração reduzida e de certa forma, se tornou pouco atrativo, mas é possível montar uma boa estratégia utilizando Títulos Públicos, até porque, o que mais importa não é o produto, mas sim a estratégia de investimento, que considera os projetos do investidor, o perfil e a capacidade de investimento. Para garantir uma maior segurança e ter um ganho real, é possível adquiri Títulos pós fixados, como o IPCA +, ou Tesouro Selic, dependendo da estratégia. No momento de decidir, observe os índices de remuneração e o prazo, para evitar sair com muita antecedência e perder dinheiro na operação.





