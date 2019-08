Tivoli Praia do Forte terá espaço de eventos

João Eça Pinheiro (Foto: Alô Alô Bahia)

O diretor geral do Tivoli Praia do Forte, João Eça Pinheiro, acaba de anunciar a construção, no hotel, de um espaço exclusivo para eventos. O executivo revelou que as obras começam em março de 2020 e que a inauguração está prevista para setembro do mesmo ano.

O espaço, que terá cerca de dois mil metros quadrados, será isolado acusticamente. “Nós temos uma limitação para receber eventos como casamentos, shows e música ao vivo. Hoje, eventos desta natureza só podem ser realizados até às 22h ou com o fechamento total do hotel. Por isso, a decisão de possuir um local próprio, reservado e preparado para esses tipos de celebrações”, explicou. Em 2018, o Tivoli Ecoresort registou um faturamento de R$100 milhões.

Consuelo Blocker (Reprodução/Redes Sociais)

Consuelo Blocker vai circular por Salvador

Cosmopolita, globalizada e dona de um estilo autêntico, Consuelo Blocker passa o anto inteiro entre Milão, Paris, Nova York, São Paulo e Londres. Ela sabe de restaurantes imperdíveis, faz compras em endereços descolados e transmite em seu site na internet, o Consueloblog.com, todo o conhecimento herdado da mãe, a jornalista de moda Costanza Pascolato, no que diz respeito a elegância, requinte e bom humor.

Para ficar por dentro das novidades, Consuelo percorre o mundo em busca de ideias frescas. Por isso, já tem agendada diversas viagens até o final do ano. Em Salvador, estará entre os dias 10 e 14 de dezembro, quando será hóspede de Maria do Carmo Lapa, no Rio Vermelho.

Formada em relações internacionais, Consuelo mora em Florença, em uma propriedade que pertenceu à família do famoso navegador renascentista Américo Vespúcio.

Expansão

A Decolar (antiga Decolar.com) irá abrir um setor comercial em Salvador pra tratar de forma exclusiva os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. A sede brasileira da empresa, que é uma filial da argentina Despegar, maior agência de viagens da América Latina, está instalada em Barueri (SP).

Foto de Voltaire Fraga

Em cartaz

A exposição Hoje (entre o ontem e o amanhã), com fotografias de Voltaire Fraga, será aberta, nesta quinta-feira (29), na Roberto Alban Galeria, em Ondina. Com curadoria de Dilson Midlej, a mostra estará em cartaz até o dia 9 de setembro.

Devoto

O ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá e a esposa dele, Ana Maria, irão prestigiar a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, que será realizada no dia 13 de outubro, no Vaticano. Ângelo é Presidente do Conselho de Administração da OSID - o convite para que ele fizesse parte da entidade foi feito pela própria Irmã Dulce, em 1980.

Valeska Calazans e Celso Vieira (divulgação)

Farra gastronômica

O restaurante Pasta em Casa, de Valeska Calazans e Celso Vieira, realiza no dia 14 de setembro a segunda edição da Festa de San Gennaro em Salvador. Aberto ao público e gratuito, o evento – que é tradicionalíssimo em cidades como Nápoles, Nova Iorque e São Paulo – tem o objetivo de unir e fortalecer a gastronomia italiana na capital baiana, resgatando o espírito das festas de largo do Rio Vermelho. As ruas Professora Almerinda Dutra e Borges dos Reis estarão fechadas especialmente para a festa, que irá acontecer entre 10h e 22h.

Junto com o Pasta em Casa, estarão os restaurantes Alessandro Narduzzi, Bella Napoli, Bottino, Buoni Amici, Casa Di Vina, Di Liana, Isola del Sapori, Manga, Massimo Cremonini, Mondo Gelateria e Sagaz. Além do melhor da cozinha italiana no formato comida de rua a preço acessível, a Festa de San Gennaro vai oferecer uma vasta programação cultural e integrar a programação do Festival da Primavera.

Conquista

A advogada Roberta Carneiro Foppel foi nomeada anteontem, em São Paulo, para a Comissão de Ética na Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), sendo a primeira mulher nordestina a compor o quadro da Comissão. Ao longo de sua história, o IBGC consolidou-se como um centro independente de pesquisa e disseminação de conhecimento sobre governança corporativa, referência no Brasil e em outros países da América Latina.