TJ-BA terá programação especial para celebrar 70 anos do Fórum Ruy Barbosa

Para celebrar os 170 anos de Ruy Barbosa e os 70 anos do Fórum da capital, que leva o nome do escritor e jurista, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) fará uma programação comemorativa nesta semana, que contará com as presenças de magistrados, servidores e autoridades baianas.

O evento terá início nesta segunda (4), às 19h, no Fórum Ruy Barbosa, quando haverá a inauguração de uma placa e colocação de uma coroa de flores na cripta do jurista. Os presentes poderão acompanhar a linha do tempo que conta a história do homenageado, criada para a ocasião.

Ainda na solenidade, haverá o lançamento de um selo personalizado dos Correios e a entrega da Medalha Comemorativa aos 410 anos do TJ-BA para a Academia de Letras da Bahia, Academia de Letras Jurídica da Bahia e Instituto dos Advogados da Bahia. Depois, o escritor, advogado, jornalista, empresário e político Joaci Góes ministrará uma palestra sobre a vida de Ruy Barbosa.

Os festejos seguem na terça-feira (5), na sede do Judiciário baiano, localizada no Centro Administrativo. Às 17h, haverá a inauguração do Monumento Ruy Barbosa e a reinauguração do Memorial dos Presidentes, no átrio do edifício-sede da Corte.

Ainda na terça, será lançada a 2ª edição do livro “Antecedentes Históricos do Fórum Ruy Barbosa”.