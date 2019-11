TJ inaugura monumento em homenagem aos 170 anos de Ruy Barbosa

As celebrações pelos 170 anos do nascimento do jurista, jornalista, advogado, político, diplomata e escritor baiano Ruy Barbosa, realizadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foram encerradas na noite desta terça-feira (5) com a inauguração de um monumento na sede do tribunal. O tetraneto dele participou da cerimônia.

O monumento fica à esquerda de quem entra no prédio do TJ, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A escultura do jurista sentado em uma cadeira convida o visitante a sentar na cadeira ao lado, vazia. À frente, repousa sobre uma mesa a bengala e a cartola de Ruy, como era moda na passagem dos séculos XIX para o XX.

Escultura fica na entrada do prédio (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

O advogado Gabriel Ruy Barbosa, neto do escritor baiano, disse estar emocionado com a homenagem e agradeceu ao TJ. Ele recebeu das mãos do presidente da casa, desembargador Gesivaldo Britto, uma escultura do tetravô feita pelo artista plástico baiano Tati Moreno, e um buquê de flores.

“É uma honra ser tetraneto dele, uma pessoa tão importante e que conseguiu transformar um pouco da República, sempre pensando no lado social. A mim, como operador do Direito, é uma grande honra. Ele era um homem à frente de seu tempo. Acredito que os valores de justiça, o ideal de direito e a luta pela igualdade foram os principais valores e pilares que ele nos deixou para que busquemos uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou.

Gabriel Ruy Barbosa recebe escultura do tetravô (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Durante o evento foi descerrada uma placa em homenagem ao jurista e reinaugurado o Memorial dos Presidentes. O acervo apresenta fotos e informações sobre os homens e mulheres que comandaram a corte baiana de 1950 até os dias atuais. Ele fica na entrada do prédio, logo após a recepção.

Memorial dos presidentes do TJ (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Depois, foi lançada a 2ª edição do livro Antecedentes Históricos do Fórum Ruy Barbosa, atualizada. Juízes, advogados e promotores marcaram presença no evento. O presidente do TJ, desembargador Gesivaldo Britto, disse que toda as ações estavam sendo planejadas desde o ano passado.

“Quando assumi a presidência (fevereiro de 2018) pensei com toda a equipe sobre como iríamos comemorar os 410 anos do Tribunal de Justiça da Bahia. Vimos que Ruy Barbosa iria completar 170 anos de nascido em novembro e que o Fórum Ruy Barbosa faria 70 anos de existência. Fizemos uma pesquisa intensa sobre a história dele. Levantamos documentos, discursos e ações judiciais dele até chegar nesse acervo”, contou.

Desembargador Gesivaldo Britto distribuindo livros durante o evento (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Na segunda (4), foi inaugurada uma galeria no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, que conta a história do escritor baiano. O memorial apresenta detalhes da vida dele, com textos, fotos e ilustrações. A cripta onde ficam os restos mortais do jurista recebeu flores e uma nova placa, e uma apresentação teatral destacou as ideias do homem que viveu à frente de seu tempo.

Galeria conta história de Ruy Barbosa, no Fórum de Nazaré (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Na cerimônia de segunda-feira foi lançado também um selo personalizado dos Correios e foi entregue a Medalha Comemorativa aos 410 anos do TJBA à Academia de Letras da Bahia, Academia de Letras Jurídicas da Bahia e Instituto dos Advogados da Bahia. Uma palestra do escritor, advogado, jornalista, empresário e político Joaci Góes sobre a vida de Ruy Barbosa encerrou a noite de festa.