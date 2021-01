'Tô noiva'! Vitória Strada posta pedido de Marcella Rica na Bahia

Vitória Strada passou a virada do ano na Bahia com a namorada Marcella Rica. Elas comparilharam uma imagem do Réveillon em que aparece um led com a frase: "casa comigo".

"Tô noiva!", celebrou Vitória, mostrando a aliança. "2021 começou bem, bem lindo!", disse Marcella.

As duas assumiram o relacionamento em dezembro de 2019. Em entrevista ao colunista Ancelmo Gois, de O Globo, disse: "2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz", disse Vitória sobre seu primeiro relacionamento homoafetivo.

A um fã, ao ser perguntada por um seguidor se ela se considera lésbica ou bissexual, Vitória disse ser bi.

"Me considero bi. Porque tudo o que eu vivi antes de conhecer a Ma foi verdadeiro, foi real, foi de verdade. Foi intenso também. Então, me considero bi".

Vitória Strada e Marcella Rica (Foto: Reprodução)

Vitória foi questionada se ela pensa em se casar com Marcella: "Penso, sim".

Uma seguidora se assumiu gay, mas disse que tem medo de contar para a mãe e pediu conselho à atriz: