Tobogã é desativado nos EUA por fazer público ‘voar’; veja vídeo que viralizou

Um escorregador infantil na cidade de Detroit, nos EUA, chamou a atenção nas redes sociais pois as crianças que desceram no brinquedo acabaram sendo “lançadas para o alto” devido às ondulações e à alta velocidade.

A cena foi gravada e publicada nas redes sociais no dia 19 de agosto. Por conta dos incidentes, o brinquedo foi fechado apenas 4 horas após a reabertura do parque Belle Isle, que ficou fechado por mais de dois anos como consequência da pandemia de covid-19.

A reabertura do Belle Isle Park aconteceu neste ano, no verão norte-americano, e o tradicional tobogã era uma das grandes apostas do parque.

O Departamento de Recursos Naturais de Michigan, que administra o parque, anunciou uma manutenção do brinquedo para que se tenha maior controle da velocidade.

O tobogã deve voltar a operar nos próximos dois fins de semana.

Em entrevista ao canal ABC, Kenyatta Mcdney conta que levou seus filhos para a reinauguração do parque e sentiu medo em relação ao escorregador.

"O que notei foi o impacto, que eles estavam batendo no chão enquanto escorregavam", contou a mãe.

"Eu estava deslizando muito mais rápido do que pensava. A gravidade dói", acrescentou o filho de Kenyatta.

Além das crianças, outros usuários do escorregador gigante também foram "lançados" ao ar pelas condições e velocidade do brinquedo.

"Esperamos que, após nosso pequeno ajuste, voltemos a funcionar e o escorregador esteja mais lento para mais diversão", afirmou o parque em comunicado.