Toda população adulta de Salvador receberá 1ª dose até fim de agosto, diz Bruno Reis

Salvador irá vacinar toda a população adulta (acima de 18 anos) com a primeira dose contra a covid-19, até o final de agosto. A previsão foi divulgada nesta terça-feira (27) pelo prefeito Bruno Reis, durante evento de divulgação do projeto Road Show Salvador 2021. Salvador tem hoje 68% do público-alvo vacinado com a primeira dose e 31% totalmente imunizado.

“Se o governo federal confirmar o cronograma de vacinas que foi apresentado na última reunião, a nossa expectativa é de que, até o final de agosto, possamos vacinar toda a população adulta da cidade a partir de 18 anos. A previsão era de chegada de 50 milhões de doses em julho e 100 milhões de doses em agosto”, disse o prefeito.

De acordo com o prefeito, caso a previsão se confirme, será possível imunizar a população com a segunda dose com margem de segurança para o carnaval, possibilitando a realização da festa na cidade no ano que vem.

"Nós temos um timing para a realização do carnaval, que é muito mais da indústria do carnaval do que da prefeitura. No ano passado, trabalhamos com o timing para novembro. Como ainda estamos em julho, chegando em agosto, se os números continuarem caindo, assim que eu chegar a 100% de imunização da população do público alvo com a primeira dose e tiver a garantia da aplicação da segunda dose ainda este ano, com a margem de segurança para a realização do carnaval, eu irei fazer os devidos anúncios", disse Reis.

Mais público imunizado

Bruno Reis ainda afirmou que há uma expectativa para que a idade limite de autorização seja reduzida pelo governo federal para 12 anos e que, assim que isso for feito, a prefeitura irá imunizar este público. “Muito provavelmente, a idade será reduzida para 12 anos; a Anvisa já aprovou”.



A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ocorreu no dia 11 de junho para crianças a partir dos 12 anos serem vacinadas com o imunizante da Pfizer. Antes, a autorização valia para até 16 anos. Este é o único imunizante já autorizado para este público no Brasil.

O prefeito anunciou nesta terça a abertura de cadastro de vacinação para pessoas entre 12 a 17 anos com comorbidades e/ou deficiência. O cadastro será realizado a partir desta quarta (28).

De acordo com o prefeito, caso a previsão se confirme, será possível imunizar a população com a segunda dose com margem de segurança para o carnaval, possibilitando a realização da festa na cidade.

"Nós temos um timing para a realização do carnaval, que é muito mais da indústria do carnaval do que da prefeitura. No ano passado, trabalhamos com o timing para novembro. Como ainda estamos em julho, chegando em agosto, se os números continuarem caindo, assim que eu chegar a 100% de imunização da população do público alvo com a primeira dose e tiver a garantia da aplicação da segunda dose ainda este ano, com a margem de segurança para a realização do carnaval, eu irei fazer os devidos anúncios", disse Reis.