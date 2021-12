Todo moderninho: Prêmio Multishow promete tecnologia, emoção e reverência

O Prêmio Multishow 2021 está cheio de adjetivos: reverente e irreverente, tecnológico, respeitoso e gigantesco. A promessa é de levar o público a um mundo de música que mistura o real e o virtual nesta que é a 28ª edição e acontece na próxima quarta, dia 8 de dezembro, que também marca as comemorações da Padroeira da Bahia, Nossa Senhora de Conceição da Praia.

Iza e Tatá Werneck serão as apresentadoras do programa e vão revelar vencedoras e vencedores das categorias, que terão voto popular e especializado. A Academia Prêmio Multishow, composta por cerca de 500 profissionais ligados à indústria musical, foi responsável por escolher, na primeira fase de votações, os finalistas nas categorias: Música do Ano, Hit do Ano, Grupo do Ano, Experimente, Clipe TVZ do Ano, Dupla do Ano, Cantor do Ano, Cantora do Ano e Performance do Ano.

Durante a segunda etapa, o público escolhe os seus vencedores. A única exceção é a categoria Clipe TVZ do Ano, em que o ganhador é escolhido por votação no Twitter no dia da premiação.

A Academia também elege os vencedores de sete categorias especializadas: Gravação do Ano, Clipe do Ano, Capa do Ano, Produção do Ano, Álbum do Ano, Revelação do Ano e Canção do Ano. Um programa apresentado por Guilherme Guedes, no Canal BIS, o “Superjuri” irá revelar os ganhadores das categorias Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano.

Essa escolha será feita a partir de um debate com 11 jurados, composto por Ana Morena, Barbara Portela, Carol Morena, Chico Dub, GG Albuquerque, Kassin, Marcelo Castello Branco, Michelly Mury, Perola Mathias, Rafael Rocha e Samir Duarte. Já os vencedores das outras quatro categorias, serão revelados durante o programa. Veja todas as categorias e indicados no final da matéria.

A cantora Marília Mendonça já foi eleita como cantora do ano, uma homenagem póstuma à sertaneja, que morreu após um acidente aéreo no dia 5 de novembro. Além de Marília, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luisa Sonza concorriam ao prêmio.

Diretora do Multishow, Tatiana Costa explica que foi criado um mundo com realidade aumentada e uma cidade futurista: “Esta edição será uma das mais incríveis e grandiosas que já fizemos. Criamos um mundo com realidade aumentada, que conta com uma cidade futurista, além de ilhas e continentes reais. Estamos usando o que há de mais moderno em tecnologia para transportar o público para uma experiência nova", disse.

Além da apresentação do programa, Iza também fará duas performances no palco do Prêmio, que ela mesma classifica como a maior premiação da música brasileira por premiar tanto aqueles que estão chegando quanto artistas mais tradicionais, e se mostrou muito feliz com a dupla função cumprida.

“É sempre muito incrível participar e fazer parte disso e, este ano, novamente ao lado da Tatá, que é uma artista que admiro demais. Além disso, não tem preço poder misturar a apresentação com aquilo que eu mais gosto de fazer que é cantar”, disse após lembrar de quando era telespectadora e via Ivete apresentar e tocar no evento.

Quem fará a abertura do Prêmio Multishow é Xuxa, que participa pela primeira vez do evento. Durante conversa com a imprensa, ela disse que está muito grata e está vivendo todos os momentos de forma muito intensa. "Vamos tentar colocar tudo para que as pessoas viagem para os anos 1980, e também ir até o futuro. Estou muito feliz e não quero falar muito sobre isso porque eu quero viver a experiência", disse.

Para Tatá Werneck, será um momento apoteótico. Será a 5ª participação da atriz, apresentadora e humorista na premiação. Ela prometeu que a festa será muito bonita e um momento de celebração à música e à vida.

"Entrei em reunião de roteiro hoje e estamos preparando uma festa linda, para celebrar a música, a vida, eu sempre faço uma piada que acaba saindo do roteiro, muita gente fica bolada comigo, mas é o meu jeito. Estamos preparando uma noite muito bonita, com muita alegria, muita segurança e muita emoção", afirmou.

Shows e homenagens

Ivete Sangalo, artista com mais prêmios atribuídos na história do evento, recebe Carlinhos Brown para sua apresentação. Escolhida pelo Superjuri como “Artista Revelação” na cerimônia de 2019, a pernambucana Duda Beat também vai tocar.

O samba também vai brilhar nesta edição. Um medley com grandes músicas do gênero será interpretado por um time de peso: os veteranos Ferrugem e Xande de Pilares, o grupo Menos é Mais, vencedor na categoria Experimente em 2020, e a carioca Márvvila, que com apenas 21 anos já desponta como a promissora voz do gênero. O alto astral do forró eletrônico e do tecnobrega dos Barões da Pisadinha, única banda brasileira que, neste ano, emplacou duas músicas no “Top 50” da parada global do Spotify, também ganhou espaço no palco da premiação.

Emicida, que ano passado levou o troféu de Álbum do Ano (AmarElo) e nesta edição concorre na categoria Cantor do Ano, fará sua estreia em uma performance solo. Marina Sena, que acaba de lançar seu álbum “De Primeira”, também sobe no palco pela primeira vez e acumula indicações em quatro categorias do Prêmio Multishow: Álbum do Ano, Canção do Ano, Revelação do Ano e Experimente. E o público já pode comemorar: Juliette Freire, a rainha dos cactos, também marcará presença com um número musical na premiação e apresentando uma categoria. Marcos Mion e Xuxa também participam entregando troféus aos vencedores.

Outra atração que promete balançar o público, é o número dedicado ao funk, que vai mostrar o que é o verdadeiro poder feminino dessa nova geração de funkeiras: Bianca, Jojo Maronttini, Gabily e MC Carol. E Dennis encerra a noite com um show repleto de efeitos visuais.

As homenagens também farão parte da programação. Paulo Gustavo, que comandou a cerimônia por seis edições e protagonizou momentos icônicos e inesquecíveis nas telas do canal, será celebrado com um dueto de IZA e Mariah Nala, que vão cantar uma versão de “Gostava Tanto de Você". O humorista era fã das artistas e foi uma espécie de padrinho das duas em seus inícios de carreira.

“O Paulo sempre foi muito incrível, desde o início da minha carreira foi um grande divulgador. Me orientava muito, dava dicas, mas entendia e me ensinava o quão importante era abrir espaço para outros artistas. Eu lembro que assim que a Mariah Nala apareceu, ele fez o mesmo movimento de compartilhar e foi com ele que eu conheci a menina. Nossa apresentação diz muito sobre nosso amor pelo Paulo e tenta traduzir a saudade que todo o Brasil tem dele”, disse Iza.

Paulo Gustavo e Tatá Werneck no Prêmio Multishow 2020; humorista será homenageado (Foto: Divulgação)

Já Marília Mendonça é a Cantora do Ano do Prêmio Multishow 2021. Em um gesto de respeito, amor e sororidade, as outras quatro concorrentes ao prêmio - Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza - se juntaram aos fãs e ao Multishow para homenagear a Patroa.

“As famílias estão muito próximas da gente. Dona Deia, Juju, Thales, estarão presentes na noite com a gente. A mãe de Marília estará conosco, Dona Ruth, junto com o marido. Vão ser momentos fortes, importantes, mas que a gente não poderia deixar passar”, disse Tatiana.

Este mês de dezembro marca as duas décadas da morte de Cássia Eller, uma das principais representantes do rock brasileiro dos anos 90. No Prêmio Multishow, também terá um número em sua homenagem: artista será celebrada por seu filho, Chico Chico, com a apresentação de “Mãe”, canção de sua autoria, seguido por Nando Reis, seu maior parceiro musical, e Lan Lanh, percussionista de sua banda.

No dia do evento, a transmissão começará às 20h15 no canal Humor Multishow no Youtube e no site, com Blogueirinha mostrando tudo direto do tapete vermelho, como a chegada das celebridades, looks dos artistas e o que não aparece na TV. Em seguida, a partir das 21h15, no canal Música Multishow, também no YouTube, o público vai poder conferir os shows e a transmissão de segunda tela dos influenciadores. Para fechar a noite, quando a premiação acabar na TV, Xuxa volta para uma apresentação exclusiva que será transmitida só no digital. Na companhia da "baixinha" Tata Werneck, ela relembra a famosa despedida da nave no Xou da Xuxa e decola cantando hits icônicos de sua carreira para terminar a premiação com muito astral.

Mães de Paulo Gustavo e Marília Mendonça estarão presentes na premiação (Foto: Divulgação)

Todas as redes do Multishow - Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e site - farão a cobertura em tempo real do Prêmio Multishow, com conteúdos como lives, performances e trends.

Categorias e indicados

Cantora do Ano: Em respeito ao legado da rainha do sertanejo, o título de Cantora do Ano vai para Marília Mendonça. Além de Marília, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luisa Sonza concorriam ao prêmio.

Cantor do Ano: Dilsinho, Emicida, Ferrugem, Gusttavo Lima e Luan Santana.

Música do Ano: “Batom de Cereja” (Israel & Rodolffo), “Girl From Rio” (Anitta), “Morena” (Luan Santana), “Calma” (Marisa Monte) e “Gueto” (IZA).

Experimente: João Gomes, L7nnon, Marina Sena, Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro.

Hit do Ano: “Batom de Cereja” (Israel & Rodolffo), “Baby Me Atende” (Matheus Fernandes e Dilsinho), “Deixa de Onda” (Dennis, Ludmilla e Xamã”, “Meu Pedaço de Pecado” (João Gomes) e “Tipo Gin” (Kevin, O Chris).

Grupo do Ano: Gilsons, Grupo Menos É Mais, Lagum, Os Barões da Pisadinha e Sorriso Maroto.

Dupla do Ano: Anavitória, Henrique & Juliano, Israel & Rodolffo, Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano.

Performance do Ano: Anitta, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

Clipe TVZ do Ano: Atenção (Pedro Sampaio feat. Luísa Sonza), Girl From Rio (Anitta), Modo Turbo (Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta), Morena (Luan Santana), Rainha da Favela (Ludmilla).

Categorias Superjúri

Revelação do ano: Jadsa, João Gomes e Marina Sena.

Canção do ano: “Crash” (Juçara Marçal), “Me Toca” (Marina Sena) e “Sonho da Lay” (Tuyo part. Luccas Carlos).

Álbum do ano: “De primeira” (Marina Sena), “Delta Estácio Blues” (Juçara Marçal) e “Olho de Vidro” (Jadsa).