Todos os deputados do PSL estão contra Joice Hasselmann, diz Major Olímpio

O senador eleito Major Olímpio (PSL-SP) elevou o tom das críticas contra a deputada federal eleita Joice Hasselman, sua correligionária. Na tarde desta quinta-feira, dia 6, vieram a público discussões do grupo de WhatsApp do PSL. Nelas, Joice se coloca como candidata a líder do partido na Câmara, o que provocou reação de Olímpio e de um dos filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro, Eduardo, deputado da legenda por São Paulo.

Ao comentar o caso, Olímpio buscou dar um ar de unanimidade contra a deputada eleita por São Paulo. "São todos (os deputados) contra um", disse o senador eleito, emendando: "são todos contra a Joice. Ela sempre fala por ela, nunca pelo partido", disse Olímpio em Pirassununga (SP), onde participa de evento da Aeronáutica.

Segundo reportagem do jornal O Globo, em conversa no aplicativo Whatsapp que reúne a bancada do PSL, Eduardo Bolsonaro criticou a deputada Joice por causa de sua tentativa de "atropelar" os colegas. O filho do presidente eleito a chamou de "sonsa" e disse que a parlamentar eleita tem "fama de louca". Segundo o deputado, salta aos olhos a intenção da colega de ser líder do partido.