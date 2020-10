Todos os textos da coluna Baianidades da segunda temporada (2020)

Uzêda e Galdea escrevem, alternadamente, aos domingos (Foto: Marina Silva/CORREIO)

*** Coluna 47 ***

5 janeiro 2020

Como a chuva de granizo fez Salvador entrar 2020 como cidade de primeiro mundo

Além do 'gelo do céu', descoberta arqueológica e correria na Black Friday provam que a capital baiana está no rol das grandes metrópoles do mundo

Texto de Uzêda

Foto: Tiago Azeviche/Leitor CORREIO





*** Coluna 48 ***

12 janeiro 2020

Onde o Rio é mais baiano: as ruas de Ipanema que têm nomes históricos da Bahia

Saiba quem são os personagens, incluindo o que nomeia a 'rua mais cara do Brasil'; tem também estátua do Corneteiro Lopes

Texto de Galdea

Estátua do Corneteiro Luis Lopes, encomendada ao cartunista Ique, em Ipanema (Foto: Vera Dias/site Inventário dos Monumentos RJ)





*** Coluna 49 ***

19 janeiro 2020

Como o ensaio para a Segunda Guerra salvou a festa de Iemanjá no Rio Vermelho

Tentativa do Galícia de construir estádio no bairro poderia ter sepultado a festa da Orixá das águas

Texto de Uzêda

Reprodução do extinto jornal O Estado da Bahia (Foto: Acervo Pedro Uzêda)





*** Coluna 50 ***

26 janeiro 2020

Joel Zeferino, o pastor que canta ‘É D’Oxum’

‘Posso ver beleza nos símbolos e sinceridade na fé do outro’, diz líder de igreja evangélica no bairro do Nazaré que comanda ala progressista entre protestantes

Texto de Galdea

Pastor Joel Zeferino (à frente), durante culto em igreja no Nazaré (Foto: Divulgação)





*** Coluna 51 ***

2 fevereiro 2020

Se saia, coronavírus! No Carnaval da Bahia, ebola virou música e hit sempre batiza virose

Desde 1817, folia em Salvador já sobreviveu a surtos de cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola e sarampo

Texto de Uzêda





*** Coluna 52 ***

9 fevereiro 2020

Grasi Morais, a narradora do ‘furacão’ de Itapuã que sonhava em falar palavrão

Famosa por vídeo de tempestade, administradora era proibida de xingar até os 15 anos; filho de 12 repreende

Texto de Galdea





*** Coluna 53 ***

21 fevereiro 2020

Conheça o Baianas Ozadas, maior bloco do Carnaval mineiro que bomba com axé retrô

Grupo faz lavagem de igreja antes de arrastar mais de 500 mil foliões em BH

Texto de Galdea

Baianas Ozadas no Carnaval de Belo Horizonte (Foto: Reprodução)





*** Coluna 54 ***

22 fevereiro 2020

Antes da internet, Salvador já ‘cancelou’ bloco de índios e criminalizou beijo roubado

Nova onda da web, cancelamento virtual que deu caldo em Alessandra Negrini está 60 anos atrasado em relação à folia baiana

Texto de Uzêda

Apaxes entrando na avenida em 1998 (Foto: Divulgação)





*** Coluna 55 ***

23 fevereiro 2020

Dez grandes sambas-enredos sobre a Bahia ou baianos, incluindo quatro campeões

Por um bom tempo, sambistas cariocas sustentavam que falar da Bahia não dava campeonato, como lembra o jornalista João Paulo Gondim; confira a curadoria

Texto de Galdea





*** Coluna 56 ***

24 fevereiro 2020

‘Cerveja me f*de’: hétero fraco pra bebida, Zói Pucu é tipo típico na folia; leia relatos

Criador de fenômeno da web, Dum Ice comenta casos de machões que viram a chave no Carnaval: ‘se tá se divertindo, não tem problema’

Texto de Galdea

Personagem criado por Dum Ice há apenas dois meses, Zói Pucu bomba na avenida (Foto: Reprodução)





*** Coluna 57 ***

1º março 2020

Por que 'Festa' é a mais importante música baiana feita na história do Carnaval

Composta por Anderson Cunha e gravada por Ivete em 2001, música esconde vários significados e foi antídoto contra o novo 'complexo de vira-latas' no futebol

Texto de Uzêda

Ivete no Carnaval do ano 2000, um ano antes do lançamento de seu maior hit (Foto: Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO)





*** Coluna 58 ***

7 março 2020

Da chicungunha ao coronavírus, vanguarda de Feira nas doenças brabas tem explicação

Alta circulação de forasteiros na Princesa do Sertão é um dos motivos; entenda

Texto de Galdea

Foto: Reprodução





*** Coluna 59 ***

15 março 2020

O mistério da Igreja de Baiacu, esquecida pelo poder público e abraçada pelo candomblé

Um dos templos mais antigos do país, edificação na Ilha de Itaparica é uma metáfora da religiosidade da Bahia

Texto de Uzêda

Frente da Igreja de Baiacu, sustentada pelas árvores (Foto: Júlia Sarmento)





*** Coluna 60 ***

23 março 2020

Adriano não foi o policial-bandido mais perigoso a se esconder na Bahia; conheça Mariel Mariscot

Entocado em Salvador, líder do Esquadrão da Morte chegou a dar carona a Georges Moustaki, famoso cantor francês amigo de Jorge Amado e Vinicius

Texto de Galdea

Adriano da Nóbrega e Mariel Mariscot, bandidões auto-exilados na Bahia (Fotos: Polícia Civil e Anibal Philot)





*** Coluna 61 ***

29 março 2020

Guerreira! Como Salvador enfrentou e superou outras epidemias em 471 anos

No dia do aniversário da capital dos baianos, lembramos como já vencemos outras crises a partir da nossa vocação de cidade-fortaleza

Texto de Uzêda

Salvador na era das grandes epidemias, com as casas geminadas e sem tratamento de esgoto (Foto: Reprodução)





*** Coluna 62 ***

6 abril 2020

Conheça Vini Boca de 09, o ‘diabo ozado’ em forma de guri que já mandou o corona partir

Famosos se rendem ao talento do menino da Saramandaia que viralizou ao enquadrar vírus. Yuri Marçal vai agenciá-lo: 'Vamo comer pão com pão e com o que quiser'

Texto de Galdea

Vini e seu famoso pão com pão; ao lado, pronto para colocar o coronga pra correr (Foto: Reprodução/Instagram)





*** Coluna 63 ***

11 abril 2020

Salvador viveu guerra entre deuses, orixás e santos durante a última grande pandemia

Na época do cólera-morbus, o arcebispo tentou reduzir a participação do candomblé na Igreja Católica

Texto de Uzêda

Relíquia que contém pedaço do osso de São Francisco Xavier e fica na Catedral Basílica de Salvador (Foto: Márcio Shimamoto/Catedral Basílica de Salvador)





*** Coluna 64 ***

20 abril 2020

JP Gadêlha, o bombeiro de Feira que queimou línguas e virou estrela mundial da Netflix

Bonitão é um dos destaques do The Circle, excelente opção de entretenimento na quarentena; leia entrevista exclusiva

Texto de Galdea

JP Gadêlha, 31 anos, é bombeiro militar da Bahia e "novo baiano" (Fotos: Reprodução/Instagram)





*** Coluna 65 ***

28 abril 2020

O dia que Ilhéus, assim como Bacurau, resistiu ao ataque de gringos armados

Cidade enfrentou à bala americanos e ingleses que tentaram exterminar seu povo

Texto de Uzêda

Imagem antiga de Ilhéus, durante o período de riqueza do cacau (Foto: Acervo de Ilhéus)





*** Coluna 66 ***

3 maio 2020

A música da Bahia que a Rússia se apaixonou três vezes e virou hino de duas gerações

‘Suíte do Pescador’, de Caymmi, estourou em adaptação americana de ‘Capitães da Areia’ (1971) e na famosa série ‘Brigada’ (2002); professora de russo explica sucesso

Texto de Galdea





*** Coluna 67 ***

10 maio 2020

Cristo da Barra faz 100 anos virgem de homenagens e com ciúme de outra estátua

Imagem tem no histórico visita de príncipe, mudança de bairro e disputa por prestígio

Texto de Uzêda

Imagem de Cristo esculpida em mármore pelo artista plástico italiano Pasquale de Chirico (Foto: Reprodução)





*** Coluna 68 ***

18 maio 2020

Exclusivo: o livro russo que Jorge Amado traduziu e teria inspirado ‘Capitães da Areia’

Elena Beliakova, tradutora do autor para a língua russa, cita artigo revelador e semelhança entre obras. Ela também pesquisa sobre adaptação americana de ‘Capitães’ filmada em Salvador e tenta lançar livro sobre relação de Jorge e URSS

Texto de Galdea

Capa de 'A República dos Vagabundos' e a indicação da tradução feita por Jorge Amado (Foto: Elena Beliakova/Divulgação)





*** Coluna 69 ***

24 maio 2020

Toque de recolher, racionamento e blecaute: a vida dos baianos na 2ª Guerra Mundial

Farol da Barra foi desligado, cinemas e casas noturnas não podiam funcionar. Fim do conflito, há 75 anos, foi marcado por grande festa nas ruas de Salvador

Texto de Uzêda

Povo ocupa as ruas do Centro de Salvador em comemoração ao Carnaval fora de época (Foto: Reprodução)





*** Coluna 70 ***

31 maio 2020

Matheus Buente troca chatice acadêmica pelo humor para contar a História de Salvador

Lives do humorista e professor de História são fontes de informação e diversão na quarentena; veja vídeos

Texto de Galdea

Foto: Divulgação





*** Coluna 71 ***

7 junho 2020

Coca-Cola, quilombola, tropicália e comunistas: uma breve história de Irará

Terra de Tom Zé e Dida, cidade do sertão baiano acaba de completar 178 anos

Texto de Uzêda

Foto: Portal Iraraense





*** Coluna 72 ***

15 junho 2020

Conto de São João na Bahia

Texto de Galdea





*** Coluna 73 ***

20 junho 2020

Filho do primeiro goleiro do Bahia, Joca foi um defensor da cultura no estado

Jornalista, escritor e poeta, João Carlos Teixeira Gomes morreu aos 84 anos e deixou um legado de modernidade cultural para a Bahia

Texto de Uzêda

Joca era sócio do Bahia e foi homenageado pelo clube (Foto: Divulgação)





*** Coluna 74 ***

29 junho 2020

Ary Rosa e Glenda Nicácio, a dupla que dirige a ascensão do cinema do Recôncavo

‘Trilogia’ é início empolgante de cineastas formados na UFRB; veja como assistir

Texto de Galdea

Ary e Glenda criaram a Rosza Filmes, produtora cinematográfica com sede em São Félix (Foto: Divulgação)





*** Coluna 75 ***

5 julho 2020

As batalhas travadas pelo Caboclo contra o descaso e a branquitude

Principal representação do povo baiano foi substituída por Jesus branco e chegou a perder traços mestiços originais

Texto de Uzêda

Esculturas do Caboclo e da Cabocla, feitas em feltro, para representar o povo baiano (Fotos: Arisson Marinho e Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO)





*** Coluna 76 ***

11 julho 2020

Bisneta de Mãe Senhora inspira ‘Baiana Azul de Amaralina’; conheça Cida de Nanã

Bel Borba a contratou como modelo para monumento às baianas sem saber de ascendência, que inclui Mestre Didi e uma das fundadoras da 1ª casa de candomblé

Texto de Galdea

Monumento às baianas de 4 m de altura teve como modelo a gigante Cida de Nanã (Fotos: Nara Gentil/CORREIO e Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)





*** Coluna 77 ***

19 julho 2020

Pela primeira vez na história, celebração a Xangô não será realizada no terreiro Aganju

Pandemia obrigou cancelamento de festejos ao orixá da Justiça que começariam na segunda passada e iriam até o fim do mês

Texto de Uzêda

Folhinha do calendário do Ilê Aganju indicando as festas de Xangô previstas para o mês de julho, canceladas por conta da pandemia (Foto: André Uzêda)





*** Coluna 78 ***

26 julho 2020

Ray Baratino dança, bota o café dos meninos e dá aula de empoderamento; conheça

Jovem de Lauro de Freitas viralizou com vídeo que simula zig no boy: ‘Fica na paz e bom final de semana’

Texto de Galdea

Raiana Farias, a Rainha do Baratino (Foto: Reprodução)





*** Coluna 79 ***

2 agosto 2020

O adeus a Sales, lendário garçom ‘vira-folha’ que ressuscitou quando menino

Vítima da covid-19, funcionário por 23 anos do bar Pós-Tudo, no Rio Vermelho, deixa legião de clientes órfãos das suas histórias e jeito mal-humorado

Texto de Uzêda

Foto: Acervo da família





*** Coluna 80 ***

9 agosto 2020

História resgatada do lixo: geólogo banca garimpo de fotos antigas feito por catadores

Rubens Antonio, 60, reúne acervo com centenas de imagens adquiridas ao longo de 8 anos junto a recicladores no Corredor da Vitória; veja se reconhece alguém

Texto de Galdea

Foto: Acervo Rubens Antonio





*** Coluna 81 ***

18 agosto 2020

Em dificuldade, JaymeFigura tenta concluir sua grande obra: a Pirâmide dos Orixás

Artista plástico está sem conseguir trabalhar e faz campanha para comprar remédios e material para esculturas

Texto de Uzêda

JaymeFigura durante conversa por chamada de vídeo durante a pandemia (Foto: André Uzêda)





*** Coluna 82 ***

23 agosto 2020

A confusão com a falsa dupla Patati e Patatá que virou um dos maiores hits da internet

Show cancelado em Paripe gerou memes, mas deixou traumas: ‘até hoje minha filha fala que queria ter assistido’. Dupla verdadeira se apresenta na cidade esta semana

Texto de Galdea

Foto: Reprodução/Band Bahia





*** Coluna 83 ***

29 agosto 2020

Bar que fez história em Salvador, Varandá caiu ‘anônimo’ sobre a Ladeira da Montanha

Frequentado por Caetano e Gil e cantado por Fafá de Belém em novela da Globo, prédio sumiu, mas histórias seguem vivas na memória de ex-clientes; conheça

Texto de Uzêda

Foto: Tiago Caldas/CORREIO





*** Coluna 84 ***

6 setembro 2020

Como Chadwick Boseman inspirou Nabiyah Be, sua colega baiana em ‘Pantera Negra’

Atriz e cantora completa 10 anos de EUA com carreira em ascensão; por aqui, cantou com estrelas como Margareth Menezes e Daniela Mercury, que exaltam seu talento

Texto de Galdea

Foto: Reprodução/Instagram





*** Coluna 85 ***

13 setembro 2020

Uma lista bem mamparra das gírias da Chapada Diamantina

Moradores de Lençóis usam expressões do português arcaico para se comunicar por gírias. No Capão, a mistura é de português com línguas estrangeiras

Texto de Uzêda

Vale do Capão no São João de 2019 (Foto: João Gabriel Galdea)





*** Coluna 86 ***

20 setembro 2020

Ivan Mesquita surfa na história e mergulha na fama com humor e engajamento; conheça

Universitário, motorista de Uber e cozinheiro/surfista amador, ele ficou conhecido por resenha sobre Maria Quitéria, mas também dá exemplos de heroísmo

Texto de Galdea

Fotos: Reprodução e Divulgação





*** Coluna 87 ***

27 setembro 2020

Antiga boate Eros vai ao chão e deixa sob escombros casos de paixão e crime; relembre

Famosa casa noturna na orla da Pituba, que 'ninguém jamais frequentou', foi palco de amores tórridos, pagamento de faculdade e até homicídios

Texto de Uzêda

Foto: Arquivo CORREIO





*** Coluna 88 ***

4 outubro 2020

O sacana que ‘perdeu a mulher’ numa aposta eleitoral e outros relatos de desafios malucos

Apostas fazem parte do cotidiano de cidades do interior da Bahia e são usadas de forma estratégica nas campanhas eleitorais; entenda

Texto de Galdea