'Tomar gol com um minuto quebra tudo', lamenta Prata em derrota do Vitória

A situação do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro continua delicada. Neste sábado (25), o Leão completou o quarto jogo sem vencer ao perder para o Londrina, por 1x0, no Estádio do Café, e vai permanecer na zona de rebaixamento pela 11ª rodada seguida na atual edição do torneio.

Ao final do jogo no Paraná, o lateral Raul Prata lamentou ter sofrido o gol cedo. O Londrina conseguiu a vantagem com apenas um minuto de jogo, em chute forte de Marcelinho. O Vitória até teve bom domínio no resto da partida, mas não foi eficiente.

"Tomar um gol com um minuto de jogo quebra tudo o que tínhamos planejado, atrapalha. A equipe, depois, correu atrás, situação em que estamos, fora de casa. Dificultou nossa equipe criar, eles se fecharam muito. É aprender, porque a gente está na zona de rebaixamento há muito tempo. E a gente precisa melhorar para sair dessa situação”, disse o jogador.

Com 25 pontos, o Vitória foi ultrapassado pelo próprio Londrina e caiu para a 18ª colocação da Série B. O próximo compromisso do rubro-negro será na quarta-feira (29), quando recebe o Botafogo, no Barradão.