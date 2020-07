‘Tomou?’ Leãozinho da Parmalat viraliza ao reaparecer em rede social

Uma das estrelas da famosa campanha “Mamíferos”, da Parmalat, que marcou época na TV brasileira em meados da década de 90, Wiliam Melasso, hoje com 30 anos, reapareceu e viralizou no aplicativo TikTok ao revelar sua identidade.

Hoje morando em Belo Horizonte, ele era uma das várias crianças fofinhas, entre 3 e 4 anos de idade, que vestiam fantasias de animais no comercial que teve a primeira exibição em 1996.

William, no entanto, aparece vestido de leão na mais famosa, que termina com o famoso jargão “tomou?” Assista ao post do rapaz, que teve mais de 150 mil visualizações no TikTok.

O leãozinho da Parmalat virou um homão! pic.twitter.com/TKZn61j3CN — Daniel Lima (@euTSUDANI) July 10, 2020

A campanha “Mamíferos”, da agência DM9DDB, tem como Erh Ray e o baiano Nizan Guanaes, e fazia parte de uma promoção de troca de brindes de pelúcia. Após o fim da série até o ano 2000, foi reeditada ainda em 2007 e 2015.