Toninho Andrade prestigia aniversário de João Carlos Paes Mendonça em Portugal

O empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, que inclui shopping centers, empreendimentos imobiliários e empresas de comunicação, completou 81 anos, no último domingo (23), mas antecipou as comemorações para dois dias antes, em sua Quinta Maria Izabel, na região do Douro, em Portugal.

A festa, além de familiares, reuniu diversos amigos, como o empresário baiano Toninho Andrade, da Andrade Mendonça. “JCPM é um ícone empresarial, um empreendedor vitorioso, para quem o céu é o limite. É merecedor de todas as homenagens. E que a sua luz permaneça acesa por muitos anos a iluminar os nossos caminhos”, nos disse Andrade.

Foto: Toninho Andrade e João Carlos Paes Mendonça.- Reprodução

Na celebração, além do Sublime, um dos vinhos mais referenciados da Quinta Maria Izabel, também foi servido o vinho Sublime, que, em breve, chegará ao Brasil em uma remessa limitada a mil garrafas.

João Carlos, para quem não sabe, tem um apartamento, desde 2009, em terras lusitanas, onde tem vivido parte do ano com a família.