Top Model tem romance, praia e muito alto astral

Não que minha memória seja tão boa assim, mas posso dizer sem medo de errar onde eu estava às 19h do dia 18 de setembro de 1989: em frente à TV, assistindo à estreia de Top Model, novela das sete sucessora de Que Rei Sou Eu?.

Aos 12 anos, eu ainda não havia acompanhado nenhuma novela, mas, entrando na adolescência, tinha ficado encantado com os ingredientes daquela atração, que atingia em cheio a minha faixa etária. Praia, surf, a primeira namorada, a descoberta do sexo... tudo isso estava na história escrita por Walther Negrão e Antônio Calmon. Como um jovem daquela época não se sentiria atraído por tudo aquilo?

Malu Mader era Duda

Sim, fui espectador assíduo de Top Model e resolvi, mais de 30 anos depois, graças ao Globoplay, reviver a experiência de ver a novela que mais me divertiu até hoje. Como esquecer de Malu Mader, musa de uma geração, no auge de sua beleza? Ou das aventuras de Gaspar e e dos filhos dele (John, Ringo, Jane, Elvis e Olívia)? E tem mais: Olívia, interpretada por Gabriela Duarte, foi primeiro crush deste jornalista.

A protagonista da novela era a jovem modelo Duda (Malu Mader), que vivia na Bahia e foi para o Rio se arriscar na carreira. Filha de uma costureira que sonhava ser rica, ela se sentia pressionada pela mãe a aceitar qualquer humilhação em nome da fama e do sucesso. Duda se apaixonava por Lucas, um pobretão metido a bad boy. O romance desagradava à mãe de Duda, que fazia de tudo para separar os dois.

Gaspar era um surfista quarentão gente boa, um bon-vivant que criava os filhos com total liberdade, numa casa à beira da praia. Todo adolescente queria viver numa casa daquelas, que guardava ainda algumas características das antigas comunidades hippies.

O personagem era vivido por Nuno Leal Maia, que, reconheço, está longe de ser um grande ator. Mas hoje, 30 anos depois, não dá pra imaginar outro cara naquele papel. É um daqueles casos em que um ator parece estar interpretando a si mesmo. Nesse caso, estava longe de ser um demérito. Costumo brincar dizendo que Nuno Leal Maia é o melhor mau ator da TV brasileira, graças, principalmente, ao carisma dele.

O grande amigo de Gaspar, Saldanha, é vivido por outro ator que também sempre parece estar interpretando a si mesmo, mas é tão simpático quanto Nuno: Evandro Mesquita. Saldanha é dono de uma barraca de bebidas na praia em frente à casa de Gaspar. É mais um bon-vivant simpaticíssimo, como outros que Evandro já interpretou: Armando Volta, na Escolinha, e o engraçadíssimo Paulão, de A Grande Família, são exemplos disso.

Nuno Leal Maia, o surfista Gaspar

Top Model tinha aquilo que todas as novelas têm: um amor proibido; um vilão maquiavélico (Cecil Thiré, que vivia Alex, irmão de Gaspar); a mocinha que luta contra a própria mãe; um personagem que luta contra uma doença e faz você torcer por ele... Enfim, a receita não era nada original. Mas o elenco, especialmente aquele do núcleo juvenil, tinha uma química rara de se ver. E a novela tinha um astral altíssimo, que cai muito bem num ano difícil como este que estamos vivendo.

Ah, e meu crush por Gabriela Duarte passou. Foi paixão platônica, felizmente. Pude entrevistá-la um dia desses e posso garantir: continua linda. Mas ninguém merece como sogra uma secretária da cultura que sente saudades da ditadura, né?

Onde assitir: no Globoplay



CURIOSIDADES

Evandro Mesquita , o Saldanha da novela, havia sido vocalista da banda Blitz e cantava a música Babilônia Maravilhosa. A trilha, muito boa, tinha também Oceano, de Djavan, e À Francesa, de Marina Lima. O ponto negativo era a versão de Hey Jude, dos Beatles, em português, com Kiko Zambianchi. Só não consegue ser pior que “Juntos e Shallow Now”.

Os nomes dos filhos de Gaspar eram homenagens a artistas da cultura pop que fizeram sucesso em décadas anteriores: Jane Fonda, Ringo Starr, Elvis Presley, John Lennon e Olívia Newton-John. Pra completar, o cachorro da família se chamava Maradona, campeão do mundo pela Argentina três anos antes da novela.

Carol Machado , que interpretava Jane Fonda, e Rodrigo Penna, que vivia Alex Júnior na novela, haviam trabalhado juntos no especial Shop Shop, exibido na Globo em dezembro de 1988. O roteiro do especial era de Antônio Calmon, que dividia a autoria de Top Model com Walther Negrão.

Nuno Leal Maia conquistou o país com o seu Gaspar Kundera. Em depoimento ao site Memória Globo, o ator revelou que trinta anos depois, ainda o chamavam pelo nome do personagem na rua. Embora interpretasse um surfista, o ator revelou que mal sabe surfar.

Flávia Alessandra , Adriana Esteves (foto) e Gabriela Duarte havia sido selecionadas no concurso Top Model, apresentado no Domingão do Faustão em 1989, em que as candidatas faziam testes e o voto popular classificava as finalistas. Flávia foi a mais votada, mas teve um papel de pouco destaque na novela. Adriana, em segundo, interpretou Tininha, que namorava com Elvis. Gabriela, que ficou em terceiro, acabou com o papel de mais destaque, Olívia.

Luis Lobianco e Luis Miranda

Comédia no Prime Video

Luis Lobianco, revelação do Porta dos Fundos, é o protagonista de Carlinhos e Carlão, comédia que chegou ao Prime Video. Lobianco vive Carlão, um machista homofóbico que vive cercado de amigos machistas caricaturais como ele. Depois de protagonizar um episódio de homofobia, ele é submetido a uma "maldição" que o transforma em gay todas as noites. O filme diverte e confirma o talento de Lobianco, embora, às vezes, recorra a um certo didatismo para sustentar seu discurso contra a homofobia. Ainda assim, cumpre bem sua função.

Gary Oldman em Mank

Mankiewicz x Welles

O filme Mank, produção original da Netflix, conta a história dos bastidores do clássico Cidadão Kane, de 1941, que é, para muitos o maior filme de todos os tempos. O filme mostra a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mankiewicz, que travou uma luta contra Welles para que seu nome também estivesse nos créditos do longa-metragem. Gary Oldman, no papel principal, brilha novamente. Orson Welles é vivido pelo inglês Tom Burke. A direção é de David Fincher, de filmes como Garota Exemplar (2014) e Clube da Luta (1999).