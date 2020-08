Toque de recolher em 22 municípios da Bahia vai até este domingo (2)

Até a meia-noite deste domingo (2), a Bahia tem 22 cidades com toque de recolher decretado para conter o avanço do coronavírus. Desde o último dia 26 de julho, moradores de municípios como América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Bonito, Cafarnaum, Canarana e Central não podem sair a não ser para serviços essenciais, das 18h às 05h.

Além dessas cidades, as medidas de restrição de circulação foram decretadas em Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Morro do Chapéu, Mulugu do Morro, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, São Gabriel, Tapiramutá e Uibaí.

Entre as 22 cidades, Coribe está sob toque de recolher há mais tempo. Lá, as medidas foram decretadas desde o início de junho, ao lado de outros 22 municípios, mas o prazo foi ampliado.

Segundo o governo do estado nessas cidades, o toque de recolher visa conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus no interior da Bahia. Durante os horários de restrição, estão autorizados, excepcionalmente, os serviços necessários ao funcionamento das indústrias e centros de distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores.