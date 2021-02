Toque de recolher: horário de circulação dos ônibus é ampliado até 23h30

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou nesta sexta-feira (19) que irá irá ampliar o horário de funcionamento do transporte público através dos ônibus em razão do horário de atendimento do metrô, que terá uma última saída programada para as 22h30.

Desta forma, os últimos ônibus sairão às estações às 23h30, levando os passageiros que chegam pelo metrô. Já nos principais corredores de tráfego, o ultimo horário será às 22h30.

Após este horário, o atendimento será finalizado, e será retomado a partir das 5h do dia seguinte. Os 20 veículos de frota reguladora disponibilizados para atender a demanda estão mantidos, e ficarão distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte.

A operação tem início já nesta sexta-feira (19), e seguirá até a próxima quinta-feira (25). As agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos monitorando o atendimento e realizando os ajustes necessários para garantir o atendimento de transporte.