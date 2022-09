Torcedor do Vitória só pode comprar ingresso para jogo contra o Paysandu até hoje

O torcedor do Vitória só poderá comprar ingressos para o jogo contra o Paysandu até esta quinta-feira (22). De acordo com o Leão, a diretoria do clube paraense informou oficialmente a limitação de data para venda de ingressos reservados à torcida visitante.

A partida acontece no sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. O ingresso referente à arquibancada custa R$ 30 e deve ser adquirido através do site www.futebolcard.com.

A partida entre Paysandu e Vitória é válida pela última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. Com oito pontos, o Vitória é o segundo colocado do Grupo C e depende apenas das próprias forças para garantir o acesso à Série B de 2023.

Lanterna com três pontos, o Paysandu já está eliminado e entrará em campo apenas para cumprir tabela. O ABC é o líder, com 11 pontos e acesso garantido. O Figueirense está em terceiro lugar, com seis pontos. Só os dois primeiros colocados sobem.

Na estreia do quadrangular, o Vitória venceu o Paysandu por 1x0, no Barradão. O gol foi marcado pelo centroavante Rodrigão. Na ocasião, o atacante deixou o banco de reservas e garantiu o resultado.