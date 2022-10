Torcedor passa mal e morre durante jogo do Bahia na Fonte Nova

Um torcedor passou mal e morreu durante a partida entre Bahia e Brusque, na tarde deste sábado (8), na Fonte Nova.

O idoso Nilton Correia Ribeiro tinha 74 anos e estava na arquibancada do estádio. Ele passou mal pouco depois do gol marcado pelo atacante Vitor Jacaré, do Bahia, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Nilton foi socorrido para uma ambulância do estádio, mas não resistiu e morreu no local. Após a partida, que terminou com o triunfo tricolor por 1x0, os jogadores do Esquadrão fizeram uma homenagem ao torcedor.

???? Nilton Correia Ribeiro. Esse triunfo foi pra você.



O torcedor tricolor, que completaria 75 anos nesta segunda-feira, sofreu um mal súbito durante o 1º tempo do jogo e, apesar do atendimento da equipe médica de plantão ainda na Arena Fonte Nova, não resistiu e veio a óbito. ⬇️ pic.twitter.com/fX2sU0AgdK — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 8, 2022

O Bahia informou que Nilton Correia teve um mal súbito. "Com extremo pesar, o Esquadrão lamenta profundamente e se solidariza com familiares e amigos desta nova estrela tricolor", escreveu o clube nas redes sociais.