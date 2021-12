Torcedora do Goiás leva bolada no rosto e tem perda de visão temporária; veja vídeo

Uma torcedora do Goiás Esporte Clube perdeu temporariamente a visão dos dois olhos após ser atingida por uma bola. O caso ocorreu durante o jogo entre Goiás e Brusque, na tarde desse domingo, 28, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Segundo o portal Metropeles, a mulher assistia a partida de futebol na arquibancada, próxima ao local do gol, quando foi atingida.

A bola bateu em Cristina Ventura, de 46 anos, aos 41 minutos do primeiro tempo, por um chute do volante Rezende. "Eu só senti a dor. Depois, quando abri o olho, eu já não enxergava. Estava tudo preto", conta a torcedora. Ela precisou ser encaminhada para realizar exames no Hospital de Urgências de Goânia (Hugo) e na Fundação Banco de Olhos de Goiás.

De acordo com Cristina, foi constatada uma lesão na retina. "Sou trabalhadora, levanto todo dia cedo para trabalhar. Não sei o que vai acontecer, mas tenho muita fé em Deus, e ele vai me dar a visão de novo", diz a goianiense.

A expectativa é que o quadro se normalize em uma ou duas semanas. No entanto, exames estão sendo realizados para avaliar a necessidade de cirurgia devido a um possível deslocamento de retina. De acordo com o portal G1, o Goiás Esporte Clube teria entrado em contato com a torcedora para auxiliá-la com o tratamento.