Torcedores de Bahia e Vitória entram em confronto no Barbalho

Nem mesmo a decisão de exigir torcida única no Ba-Vi deste sábado (8), na Arena Fonte Nova, evitou o confronto violento entre torcedores de Bahia e Vitória em Salvador. Dois homens foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, a briga entre os torcedores rivais começou na Ladeira da Água Brusca, no bairro do Barbalho. Após denúncias, equipes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram enviadas após relatos de tiros.

Vídeo: veja os dois gols do Vitória no 1º tempo do Ba-Vi

Dois homens envolvidos na briga acabaram detidos e levados para a Central de Flagrantes, na Pituba. Não há informações sobre feridos.

Por recomendação do Ministério Público, só a torcida do Bahia, mandante da partida disputada pela Copa do Nordeste, teve acesso ao estádio.

Enquete realizada no perfil do Instagram do CORREIO (@correio24horas), 202 seguidores, o equivalente a 64% dos participantes, disseram ser a favor da torcida mista, contra 36 que preferem a torcida única.

Em entrevista ao CORREIO antes da partida, o goleiro do Leão, Ronaldo, comentou sobre a decisão. “Acho que muita gente já conhece como se trata um clássico e como lidar com a rivalidade. Como funciona a semana, a preparação para o jogo, com a torcida única. Então acho que todos têm experiência para lidar com o desafio”, disse ao se referir às provocações dentro de campo.