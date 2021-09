Torcedores do Bahia protestam antes da partida contra o Fortaleza

Torcedores do Bahia realizaram, no fim da tarde deste sábado (4), um protesto contra a má fase do time. A manifestação aconteceu no lado de fora do estádio de Pituaçu, onde acontecerá a partida entre o Esquadrão e o Fortaleza, às 21h, válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

A ação, que começou por volta de 17h, teve como objetivo "demonstrar toda insatisfação com a atual gestão de futebol e elenco do nosso clube", segundo informou a organizada Bamor. Aos gritos de palavrões, os torcedores entoavam "presidente, o Bahia não precisa de você", em referência a Guilherme Bellintani.

Imagens do protesto publicadas pela Bamor

(Foto: Reprodução/@torcidabamor)

Após um bom início na Série A, o tricolor caiu de desempenho, e atualmente acumula uma sequência de oito jogos sem vencer. A equipe comandada por Diego Dabove ocupa, até o momento, a 16ª posição na tabela, com 18 pontos. É a mesma quantidade do América-MG, que está no 17º lugar.