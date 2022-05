Torcedores do Vitória divulgam carta aberta criticando suspensão de reunião

Torcedores do Vitória publicaram nesta quinta-feira (26) uma carta aberta com críticas a dirigentes do clube. A manifestação ocorreu após a decisão do novo presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Carlos Menezes, apelidado de Cacau, de suspender a reunião do órgão que estava agendada para esta noite.

"A situação do Vitória é preocupante. Em verdade, a surpresa não vem apenas com mais uma movimentação espúria dos 'cardeais do clube' contra a democracia interna; há neste ato uma completa nulidade, objetivamente por ter em seu signatário ausência de requisito estatutário para qualidade de sócio. O Sr. Antônio Carlos Menezes Rodrigues não consta em nenhuma lista de sócios recentemente publicadas pela instituição", diz um trecho da carta assinada por 23 pessoas.

Os torcedores pedem a realização da reunião, conforme havia ficado definido durante a Assembleia Geral Extraordinária do último sábado (21), que definiu a destituição de Paulo Carneiro da presidência do Vitória.

O objetivo da reunião era definir a nova cadeia sucessória do Conselho Deliberativo do Vitória. Porém, Cacau Menezes, antes afastado da função de vice-presidente, decidiu assumir o posto de presidente e publicar a resolução de suspensão.

No último sábado, quando Paulo Carneiro foi destituído da presidência do Vitória, Fábio Mota, que ocupava o cargo de forma interina desde o final de outubro, foi efetivado. Ele vinha acumulando o posto de presidente do Conselho Deliberativo, mas precisou renunciar da antiga função.

Confira na íntegra a carta aberta:

CARTA ABERTA SOBRE O ESPORTE CLUBE VITÓRIA

Nós, torcedores e grupos de torcedores signatários, após repugnante surpresa com a publicação da Resolução n. 04/22, com a informação de suspensão por tempo indeterminado da reunião do conselho deliberativo na qual ocorreria discussão acerca da cadeia sucessória do Esporte Clube Vitória, viemos a público expor, repudiar e pedir o que se segue:

A situação do Vitória é preocupante. Em verdade, a surpresa não vem apenas com mais uma movimentação espúria dos “cardeais do clube” contra a democracia interna; há neste ato uma completa nulidade, objetivamente por ter em seu signatário ausência de requisito estatutário para qualidade de sócio. O Sr. Antônio Carlos Menezes Rodrigues não consta em nenhuma lista de sócios recentemente publicadas pela instituição.

Acerca desse ponto o Estatuto Social do Clube é claro conforme disposto no art., 37, I , c/c com a parte do parágrafo 2º do mesmo artigo .

Senão vejamos :



Art. 37. Ficará sujeito à perda do cargo ou mandato o Conselheiro Vitalício ou eleito que:

I - perder a condição de Associado;

(...)

§ 2º A perda do cargo ou do mandato de membro do Conselho Deliberativo será declarada por 2/3 (dois terços) dos seus membros presentes à Sessão, em votação aberta, após exame do relatório da Comissão de Ética, exceto nas hipóteses estabelecidas nos incisos I e II, cujas penalidades serão aplicadas automaticamente.

Diante do exposto, conclamamos o bom senso do presidente do conselho diretor para tornar sem efeito tal Resolução, dando seguimento à deliberação máxima da Assembleia Geral Extraordinária do último dia 21/05/2022, sob pena de flagrante arbítrio e ilegalidade.

Assinam:

1. Icaro Argôlo Ferreira (Aliança Rubro-negra)

2. André Mendes (Aliança Rubro-negra)

3. Daniel Andrade Caribé (Frente Vitória Popular)

4. Hugo Mattos de Carvalho (Frente Vitória Popular)

5. José Armando Fraga Diniz Guerra (Frente Vitória Popular)

6. Vagner Reis Santana (Frente Vitória Popular)

7. Rafael Araponga (Frente Vitória Popular)

8. Wendel Barreto Xavier (Frente Vitória Popular)

9. Diego Donato Soares de Assis (Frente Vitória Popular)

10. Mário Anísio (Frente Vitória Popular)

11. Tiago Jerran Ferreira dos Santos (Frente Vitória Popular)

12. Paloma Amazonas Araújo ( 100%)

13. Branco Almeida (100%)

14. Bruno Henrique Adan de Viveiros (100% )

15.Kito Magalhães (100%)

16. Alan Nascimento (100%)

17. Matheus Ribeiro Silva Canário (Frente Vitória Popular)

18- Danilo Manoel Moreira Araújo (Frente Vitória Popular)

19 - Otávio Alvares de Almeida Filho (Frente Vitória Popular)

20 - Victor Ramiro de Oliva

21- Thiago Matos de Souza

22 - Agenor Gordilho Neto

23 - Armando da Silva Libório Junior