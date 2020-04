Torcedores do Vitória fazem campanha para ajudar funcionários do clube

A força da arquibancada será usada para colocar comida no prato de muitos rubro-negros durante a pandemia de coronavírus. Torcedores do Vitória se uniram para ajudar funcionários do clube de baixa renda. O grupo União de Torcedores do Vitória (UTV) lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para doar cestas básicas a profissionais que trabalham na Toca do Leão. Na sexta-feira (24), das 9h às 12h, será montado um drive-thru em frente ao Barradão para receber os donativos.

“Ajudar o próximo sempre é bom. As pessoas que vamos ajudar são aquelas que esses anos todos receberam a gente de braços abertos no Barradão. Rubro-negro de coração tem que ajudar, tem que colar. Vamos ajudar os irmãos da gente, que estão passando por dificuldades. Quem é Vitória, tem que ajudar”, convoca o DJ Cristiano Pimenta, 44 anos, um dos idealizadores da campanha.

Cerca de 90 funcionários serão beneficiados. “Eu falei com o financeiro do clube e ele me deu um número de 80 funcionários, mas deve chegar a 90, porque alguns terceirizados trabalham com ajudantes”, explica o presidente da UTV, Leonardo Borges. “Esses funcionários vivem daquele salário mínimo ou um pouco mais. Praticamente pagam as contas mensais e vivem pagando de mês em mês e ficando sem renda nenhuma guardada. Numa situação dessas, você tendo uma ajuda de uma cesta básica, minimiza um pouco a dor, o sofrimento, em se preocupar com o que vai comer amanhã. Pensamos em ajudar a amenizar a situação que está ruim pra muitos, ajudar aqueles que tanto fazem pelo nosso clube”, completou o rubro-negro, de 38 anos, que trabalha como segurança.

Quem não puder ir ao Barradão e ainda assim quiser participar da campanha, pode fazer doação em dinheiro através de transferência bancária. Para isso, é preciso entrar em contato com os organizadores através dos telefones (71) 98163-3315 e (71) 98773-6061. A distribuição das cestas básicas ainda não tem data definida.

Essa é a segunda campanha de arrecadação de alimentos feita pelo grupo União de Torcedores do Vitória durante a pandemia de Covid-19. No início de abril, eles arrecadaram 175 cestas básicas e doaram para vendedores ambulantes que trabalham no entorno do Barradão, além de moradores de comunidades próximas ao estádio.

PARA AJUDAR MAIS

Na campanha atual, o objetivo da UTV é arrecadar cerca de 200 cestas básicas. Caso a meta seja batida, além de ajudar funcionários do Vitória, a ação irá beneficiar também 40 vendedores ambulantes cadastrados que atrabalham dentro do Barradão em dias de jogos. Um deles é João Santos, 52 anos, conhecido na arquibancada por João Baleiro. Ele conta que trabalha no estádio desde a inauguração, em 1986, e, com a paralisação dos campeonatos, está impossibilitado de vender os doces.

“Essa cesta, se vier, vai ser de bom grado. No momento, a gente está vivendo do que pode. Eu até consegui ajeitar um carrinho de cachorro quente, mas agora não posso botar na rua, aí tô vendo o que fazer”, relata João. “Se realmente vier, eu tenho que agradecer a iniciativa pela consideração conosco, ambulantes do Barradão”.

Para que a campanha consiga abraçar não apenas João como todos os outros vendedores ambulates que dependem do Barradão para colocar comida na mesa, o presidente da UTV reforça o pedido: “Nos ajude nessa campanha. É para pessoas que estão precisando, são funcionários do clube que tanto trabalham para nos dar um clube tão receptivo, limpo e agradável. Nesse momento, somos todos rubro-negros, somos todos família”, convoca Leonardo Borges. “Infelizmente, a gente não pode abraçar a todos, mas o pouco que a gente fizer vai fazer feliz cada família que receber”.