Torcida acompanha treino do Vitória na Toca do Leão

Aplausos e palavras de incentivo da galera deram um ânimo a mais na Toca do Leão. O treino realizado pelo Vitória na manhã desta quinta-feira (8) contou a com a presença da torcida. Além de levar apoio moral para os jogadores do clube do coração, os rubro-negros puderam ver de perto os seis novos contratados do clube.

Os laterais Railan e João Lucas, o zagueiro Camutanga, os meias Diego Torres e Gegê, e os atacantes Osvaldo e Nicolás Dibble estão integrados ao elenco e participando da pré-temporada.

Quem foi ao centro de treinamento rubro-negro viu o técnico João Burse comandar um treino tático e trabalhar finalizações.

A pré-temporada do Vitória foi iniciada em 28 de novembro. Os atletas estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães desde a última segunda-feira (5). O elenco volta a treinar na Toca do Leão na sexta-feira (9) pela manhã.

O primeiro compromisso do Vitória é no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.