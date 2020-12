Totalmente agendado, Natal no Campo Grande ganha horário extra

Todos os horários previamente informados para visitação à Vila da Esperança, no Campo Grande, já tiveram agendamento esgotado e por isso a prefeitura vai disponibilizar um horário extra, às 22h10, até o dia o 6. É possível se cadastrar para uma vaga no site (clique aqui).

De acordo com a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e responsável pela estrutura, a estimativa é de que, até o fim do prazo para visitações, mais de 100 mil pessoas passem pela praça do Campo Grande. Os horários têm sido seguidos com rigor.

A visitação dura 30 minutos, com 10 minutos para esvaziamento e 10 minutos para limpeza. O idoso precisa realizar o cadastro e tem direito a um acompanhante. Crianças com menos de 12 anos não precisam de cadastro.

Desinfecção

Para conter a disseminação e o avanço do novo coronavírus, a Limpurb está realizando ações de desinfecção na Vila da Esperança. A operação de higienização envolve 32 agentes e apoio de dois caminhões-pipa.

Durante o dia, dez agentes e uma equipe de lavagem realizam a limpeza do local. Após o fechamento para visitação, o trabalho é feito por 22 agentes e uma equipe de lavagem. Por dia, estão sendo utilizados 30 mil litros de água e 60 litros de detergente para higienizar as áreas interna e externa.

Acesso

A Vila da Esperança possui mais de 1,7 milhão de lâmpadas, espalhadas por toda a Praça 2 de Julho. A grande atração é o túnel de luz sincronizado com canções natalinas, todo em LED e que possui 310 metros – um dos maiores do mundo neste gênero. Bem no meio da praça, a árvore de Natal chama a atenção, com seus 22 metros de altura.

Os agendamentos são individuais e válidos apenas para uma pessoa. É permitido apenas um agendamento por dia e novos só podem ser feitos a cada cinco dias. Caso não compareça no dia escolhido, o usuário será bloqueado para novos agendamentos. Na entrada será obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto e o QR Code disponibilizado pelo site.

São realizadas cinco sessões de visitação por dia, com até 500 pessoas cada e em intervalos de 50 minutos. A permanência no local será de 30 minutos e 30 monitores se revezam no trabalho de visita guiada com o público pelo espaço.

Pelo local, totens de orientação quanto ao distanciamento e álcool em gel estão disponíveis aos cidadãos. O uso da máscara é obrigatória para acesso ao espaço e os visitantes têm a temperatura medida através de câmeras de sensor instaladas na entrada da Vila. Não haverá comércio de qualquer produto na área interna, como forma de evitar aglomerações.