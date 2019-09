Tottenham abre 2x0 e cede empate ao Arsenal no Campeonato Inglês

Em um dos melhores jogos do Campeonato Inglês até aqui, Arsenal e Tottenham empataram em 2 a 2 neste domingo (1), no Emirates Stadium, em Londres, pela quarta rodada. O time do técnico argentino Mauricio Pochettino abriu 2 a 0, mas, jogando em casa, a equipe treinada pelo espanhol Unai Emery foi buscar a igualdade no placar.

O resultado deixou o Arsenal com sete pontos, a cinco do líder Liverpool, na quinta colocação da tabela de classificação. O Tottenham soma cinco pontos e aparece apenas na nona colocação.

Em campo, o clássico londrino fez jus à grandeza das duas equipes e foi disputado intensamente. Sobraram cartões amarelos - foram seis, três para cada time -, mas também não faltaram gols e lances bonitos em duas etapas distintas.

No primeiro tempo, a estratégia do Tottenham foi perfeita. Conseguiu suportar a pressão do rival, que tentou ser agressivo com o trio de ataque formado por Aubameyang, Lacazette e o recém-contratado Pépé, e aproveitou os erros para abrir vantagem

Aos 10 minutos, após contra-ataque rápido, o goleiro Leno soltou a bola no pé de Eriksen, que só empurrou para o gol. Bem posicionado em campo, o Tottenham suportou a pressão dos donos da casa e chegou ao segundo gol aos 40. Xhaka derrubou Son na área, Harry Kane bateu o pênalti com categoria e ampliou. No entanto, cinco minutos depois, a insistência do Arsenal foi premiada com Lacazette. O atacante francês recebeu dentro da área, cortou o marcador e acertou bonito arremate, reavivando o Arsenal na partida.

Na etapa final, o panorama foi semelhante. O que mudou foi que o Arsenal passou a errar menos e o talento de seus jogadores de frente voltou a fazer a diferença. Desta vez foi Aubameyang que apareceu para marcar. O atacante foi acionado por Guendouzi na área e desviou o cruzamento com o bico da chuteira para empatar o jogo aos 26 minutos.